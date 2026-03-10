新垣結衣、『雪肌精』新TVCMで透明感たっぷりのナチュラル美肌＆繊細な演技を披露

株式会社コーセーは、スキンケアブランド『雪肌精』から新たに誕生する「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス【医薬部外品】」において、新垣結衣が出演する新TVCM「朝の多機能乳液」篇を、3月6日から全国で放映中だ。

新しいTVCMでは、長年『雪肌精』のグローバルブランドミューズを務める新垣が、「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス【医薬部外品】」を清々しい朝の光に包まれながら使用して、一日を始めるシーンを描く。

忙しい朝でもこの多機能乳液一品で完璧な仕上がりを叶える魅力を、新垣の繊細な演技と、配合植物のドラマティックな映像美を通して伝えている。

キャッチコピーは「とことん美白※、きちんと下地、しっかりUVケア。朝の多機能乳液、誕生」。そのひとつひとつの機能と完全にシンクロするよう、お手入れの中で移り変わっていく新垣の表情で表現した。

至近距離になっていくほどに輝くような透明感を放つ、新垣の美しい肌にも注目。肌が整う高揚感と、朝を前向きに始められる気持ちが画面越しにも伝わる仕上がりとなった。

なお、発売を記念して、『雪肌精』公式Xがミューズを務める新垣で一色となるコラボ企画を3月5日から11日間の期間限定で実施中。

長年ミューズを務めてきた彼女だからこそ語れる、ここでしか見られない限定コンテンツを毎日投稿。ミューズとしての新垣の想いが込められたコメント、ユーザー参加型の企画など、贅沢なラインナップでお届けするほか、新商品が当たるキャンペーンも開催する。

※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ