スタバで「440円のコーヒー」を注文して“お代わり150円”のレシートを入手したママ友。「レシートちょうだい」と言ったらドン引きされましたが、本人以外が使うのは“非常識”でしょうか…？

スタバの「ワンモアコーヒー」とは？ 仕組みを分かりやすく解説

ワンモアコーヒー（One More Coffee）とは、スターバックスが常設している、いわば「おかわりサービス」です。

対象商品であるブリュードコーヒーまたはカフェミストを1杯注文すると、レシートに「One More Coffee」の案内が印字されます。そのレシートを当日の営業時間内に提示するだけで、2杯目を割引価格で購入できるというものです。

価格は、支払い方法によって異なります。1杯目をWeb登録済みのスターバックスカードで支払った場合、2杯目のブリュードコーヒーは150円（店内飲食）、カフェミストは205円で購入できます。

現金などそのほかの支払い方法の場合は、ブリュードコーヒーが210円、カフェミストが265円です。ワンモアコーヒーの注意点は3つあります。



（1）対象となるのはブリュードコーヒーとカフェミストのみ

（2）2杯目のサイズは1杯目と同じか小さいサイズのみ

（3）レシートを切り離してしまうと無効



1杯目とは別の店舗で利用することも可能（一部店舗を除く）で、ホット・アイスの変更、1杯目と違うものを選ぶのは可能、さらには有料カスタマイズも楽しめます。



他人のレシートを使うのはNG？

ママ友が1杯目を注文し、そのレシートを使って別の人が150円のおかわりを注文することは、制度上、問題ないのでしょうか。

スターバックスのサポートデスクに問い合わせた結果「どなたでも利用可能」という回答でした。つまり、購入者本人でなくてもワンモアコーヒーを注文することができるのです。

2人でスタバに行って、1人が通常価格でブリュードコーヒーを注文したとします。そのレシートを使ってもう1人がワンモアコーヒーを注文する、という使い方は制度上問題なく、マナー違反にはなりません。



実際いくらお得？ 2人で使った場合の金額をシミュレーション

では、冒頭のケースで実際にお得になる金額を確認してみましょう。価格は店舗によって異なりますが、ここではブリュードコーヒーのトールサイズを440円として試算します。

ワンモアコーヒーの150円を加えた合計590円を割り勘にすると、1人あたり295円です。それぞれが定価で注文した場合は、880円かかります。その差額は2人合わせて290円、つまり1人あたり145円で、30％以上もお得になる計算です。



まとめ

ワンモアコーヒーを友人と共有すること自体は、スターバックスが公認している使い方であり、制度上まったく問題ありません。

事前に「2人分を合算して割り勘にすると、お互いお得になるよ」と伝えておくと、よりスムーズに共有できるでしょう。スタバに行く機会があれば、ぜひ活用してみてください。



出典

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 ONE MORE COFFEE, ONE MORE HAPPINESS

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種