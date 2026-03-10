歓喜の裏でSNS攻撃も…9回ムン・ボギョンの三振が物議

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で台湾を含む3か国が並んだが、「失点率」の差で韓国が2位で4大会ぶりの1次ラウンド突破を決めた。進出条件をめぐり、1点の攻防が続く展開。9回に韓国は1点を追加して条件のひとつ“5点差リード”を満たし歓喜をつかんだ。ただ直後のムン・ボギョン内野手（LG）の行動に、台湾のファンが激怒。SNSに悪口があふれる事態となっている。

韓国は9回にアン・ヒョンミン外野手（KT）の中犠飛で7-2とし、5点リードと2失点以下という条件を共に満たした。直後、2死一塁で打席に立ったムン・ボギョンは3球三振。これを故意に凡退したのではないかとして怒ったのが台湾のファンだ。もし8-3で韓国が勝利すると、台湾が準々決勝進出。韓国が8点目を奪えば、まず豪州の進出可能性が消えるという状況だったからだ。

韓国紙「スポーツ京郷」は「台湾野球ファン、ムン・ボギョンのSNSに悪口テロ…人身攻撃あふれる」という記事で台湾からの“攻撃”を伝えている。試合後のムン・ボギョンのインスタグラムについて「台湾ファンの非難と悪口があふれている。彼らはムン・ボギョンがスポーツマンシップを捨てたという主張を繰り広げ、非難に加えて人格攻撃までしている」と伝えた。

また「スポーツ韓国」は、「故意三振、ブタ…台湾ファンのムン・ボギョンへの人格攻撃は度を超えている」という記事を掲載。台湾のファンから「故意三振なのか」「あまりにも醜い。スポーツマンシップはないのか」「醜いブタ」などの攻撃的な言葉が「持続的に出てきた」と報道。「道を外れた人格攻撃。台湾のファンこそ礼儀を失っている」と批判した。



（THE ANSWER編集部）