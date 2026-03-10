この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「学生経営者俳優にインタビュー」と題した動画を公開。俳優、会社経営者、そして大学生という三足のわらじを履く22歳の男性が登場し、自身の事業や仕事に対する哲学を語った。



動画に登場したのは、俳優として活動しながら企業のSNS運用やショートドラマ制作を行う会社の代表を務める木村桜輔氏。現役の大学4年生でもあり、多忙な日々を送っているという。



俳優業については「売れない俳優」と謙遜し、これまでの最高年収は「100万、200万とか」と告白。一方で、経営する会社の年商については「3000万円ペース」と明かし、インタビュアーを驚かせた。



会社を経営する上での苦労を問われると、「お金を頂くっていうのは超大変だな」と神妙な面持ちで語る。クライアントから対価を得て、商品のPRや採用活動に貢献することの責任の重さを痛感しているといい、「経営者の方々は本当にリスペクトしかない」と述べた。



また、仕事で大切にしていることとして「考える前にとりあえず行動」を挙げる。「一旦やってみてPDCA回して」と、実践を重視する姿勢を強調。さらに、先輩経営者からのアドバイスは素直に聞き入れ、「とりあえず次の日にやってみる」ことを心がけているという。



動画の最後には、同世代の若者に向けて「失敗しても命まで取られる国じゃないんで。やってみて失敗したら、思い出話が1個増えたなって思えば全然やれるんじゃないかな」と力強いエールを送った。