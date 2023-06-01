¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖPLAMAX GP-11 ¥á¥¤¥É¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¯¥¨¥ë¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPLAMAX GP-11 ¥á¥¤¥É¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¯¥¨¥ë¡×¤Î½Ð²Ù¤ò3·î10Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¥á¥¤¥É¥í¥¤¥É¡¦¥é¥¯¥¨¥ë¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Tony»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤È¡¢Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÉÁõºÑ¤ßÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡ÖÈù¾Ð¤ß¾Ð´é¡×¡¢¡Öµã¤´é¡×¡¢¡Ö¤×¤ó¤×¤ó´é¡×¡¢ÅÉÁõÌµ¤·¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ÈÆ·¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥±¥Ä¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥À¥¹¥È¥Óー¥È¥Ø¥Ã¥É¡×Â¾³Æ¼ï¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Áー¥à¥Ñ¥ïー¥Ï¥ó¥Þー¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¥í¥±¥Ã¥È¥Ï¥ó¥Þー¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥¸¥§¥ó¥½ー¡×¡¢¡Ö¥â¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¡×¡¢¡ÖÉÛÃÄÃ¡¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉð´ï·ÁÂÖ¤ØÁÈ¤ß´¹¤¨¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³Æ¼ï¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤ÏÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤PVCÀ½¡£°ìÉôÅÉ¤êÊ¬¤±¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤êºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²ÄÆ°»ÙÃìÉÕ¤ÀìÍÑÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C) MAX FACTORY¡¦Tony¡¿Guilty Princess
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÅÉÁõ»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë´°À®¸«ËÜ¤Ç¤¹¡£