日本ファルコム創立45周年記念「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」始動ティザーページが公開
日本ファルコムは、2026年3月9日に創立45周年を迎えることを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」の始動を発表した。
「ドラゴンスレイヤー」は、1984年に日本ファルコムが「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打ち、PC-8801 向けにリリースしたアクションRPG。隣接する敵キャラクターに体当たりして攻撃するシンプルで分かり易い操作性、経験値やアイテムを家に持ち帰ってプレイヤーを強化するという独自の成長要素、特定のアイテムや魔法で障害物を突破していくパズル要素など、ユニークなシステムが話題となり、多くのPCゲームユーザーから高い評価を得た。
その後、「ドラゴンスレイヤー」を冠するシリーズ作品として「ザナドゥ」、「ロマンシア」、「ドラスレファミリー」、「ソーサリアン」といったタイトルがリリース。
シリーズ第6作にあたる「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」ではコマンド戦闘システムを採用し、個性豊かな登場キャラクターと練り込まれた舞台設定＆ストーリー展開が重視された。
この作品をきっかけに「英雄伝説」シリーズが派生し、その後、「英雄伝説 空の軌跡」をはじめとするストーリーRPG「軌跡」シリーズへとその系譜が受け継がれてきた。
今回の新プロジェクトは、そんな日本ファルコムの歴史の原点とも言える「ドラゴンスレイヤー」の名が付けられており、本日オープンしたティザーページではドラゴンと剣をモチーフにしたロゴも公開。内容については明かされていないが、シリーズファンにとっては期待が高まるものとなりそうだ。
現時点ではこれ以上の情報は案内されておらず、詳細については今後の続報を待ちたい。
□「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」ティザーページ
ドラゴンスレイヤー
ザナドゥ(ドラゴンスレイヤーII)
ドラスレファミリー(ドラゴンスレイヤーIV)
ソーサリアン(ドラゴンスレイヤーV)
ドラゴンスレイヤー英雄伝説(ドラゴンスレイヤーVI)
