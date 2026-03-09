3月9日 発表

日本ファルコムは、2026年3月9日に創立45周年を迎えることを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」の始動を発表した。

「ドラゴンスレイヤー」は、1984年に日本ファルコムが「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打ち、PC-8801 向けにリリースしたアクションRPG。隣接する敵キャラクターに体当たりして攻撃するシンプルで分かり易い操作性、経験値やアイテムを家に持ち帰ってプレイヤーを強化するという独自の成長要素、特定のアイテムや魔法で障害物を突破していくパズル要素など、ユニークなシステムが話題となり、多くのPCゲームユーザーから高い評価を得た。

その後、「ドラゴンスレイヤー」を冠するシリーズ作品として「ザナドゥ」、「ロマンシア」、「ドラスレファミリー」、「ソーサリアン」といったタイトルがリリース。

シリーズ第6作にあたる「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」ではコマンド戦闘システムを採用し、個性豊かな登場キャラクターと練り込まれた舞台設定＆ストーリー展開が重視された。

この作品をきっかけに「英雄伝説」シリーズが派生し、その後、「英雄伝説 空の軌跡」をはじめとするストーリーRPG「軌跡」シリーズへとその系譜が受け継がれてきた。

今回の新プロジェクトは、そんな日本ファルコムの歴史の原点とも言える「ドラゴンスレイヤー」の名が付けられており、本日オープンしたティザーページではドラゴンと剣をモチーフにしたロゴも公開。内容については明かされていないが、シリーズファンにとっては期待が高まるものとなりそうだ。

現時点ではこれ以上の情報は案内されておらず、詳細については今後の続報を待ちたい。

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.