サンワサプライ株式会社は、USBポートを搭載した直挿し型電源タップを3月9日（月）に発売した。USB接続の製品を充電しながら、最大6個のACプラグ接続器機を使用できる。直販価格は2,880円。

AC差込口（コンセント）×6、USB Type-Cポート×1，USB Type-Aポート×2を搭載。そのうちUSB Type-CポートはPower Delivery（PD）に対応し、最大20Wでの急速充電が行える。

本体はコンセントに直接挿し込む直挿し設計で、配線をすっきりまとめられるという。

コンセントプラグ部分は、本体に折りたためる180°スイングプラグを採用。撮影旅行などで便利そうだ。

プラグの根元には絶縁キャップを装着。ホコリが原因で生じるトラッキング火災のリスク低減を図った設計としている

製品名：700-TAP093W AC定格容量：14A・100V（合計1,400Wまで） USB定格入力：AC100～240V 50/60Hz USBポート：USB Type-A×2、USB Type-C×1 外形寸法：40×120×30mm 重量：約110g