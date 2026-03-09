マツダの高級電動セダン！

マツダの中国法人が2024年10月に発売した高級電動セダン「EZ-6（イージーシックス）」。

2024年11月には現地で開催された「広州モーターショー」にて、実車を展示しています。

【画像】超カッコいい！ これがマツダの最新型「高級“リア駆動”セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

日本未導入のモデルですが、SNSなどでは多くのコメントが見られます。

EZ-6は、マツダと中国の自動車メーカーである長安汽車の共同開発により誕生しました。

マツダは、「マツダのデザインテーマである魂動（こどう）に基づいたスタイリングや、人馬一体の走行性能を、長安汽車の電動技術やスマート技術と組み合わせた電動専用車」としています。

電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の2種類を用意することで、中国市場でのニーズや幅広い嗜好に対応しました。

ボディサイズは、全長4921mm×全幅1890mm×全高1485mm、ホイールベースは2900mm。

エクステリアは、デザインテーマとして「Authentic Modern」を掲げ、魂動デザイン特有の生命感や上品な美しさを表現しながら、EV化時代にふさわしいスタイリングです。

シンプルで伸びやかなフォルムを通じて、新しさもありながらクルマが本来持つ魅力を表現しました。

フロント部分には細めのヘッドライトが備わっており、シャープな印象を与えます。

テールライトは横一文字に加えて、左右にそれぞれ半円があしらわれている、新たなデザインが特徴的です。

サイドのドアハンドルが光る仕様となっているのも、スタイリッシュさを演出しているポイント。

インテリアは、センターの大型パネルが目を引くほか、シンプルなベージュの内装色で空間が彩られていて、上品さと高級感を感じさせます。

パワートレインは、電気モーターを搭載したモデルと1.5リッター直列4気筒エンジンに電気モーターを組み合わせたモデルの2種類を用意。

電気モーターは最高出力258馬力を発生し、1回の充電、給油での航続距離は前者が600km、後者が1300km以上となっています。

安全装備として、車線逸脱警報システムや、スマート・ブレーキ・サポートなどの機能を装備。

ボディカラーは全8色から選択可能で、価格は13万9800元（約320万円）から17万9800元（約410万円）で販売中です（2026年3月上旬現在）。

このような特徴を持つ高級セダンのEZ-6に対し、日本ではどのような反響が出ているのでしょうか。

まず見られるのが、「リアシートはさすがマツダといった質感で、デザインの完成度も素材のセンスも抜群だった。売れると良いね！」という意見です。

さらに見られるのが、「EZ-6ならマツダ買ってもいいかなって思う」という声。

中国市場での展開ながら、日本のユーザーの中にも購入したいと感じているユーザーがおり、今後日本国内で販売されることがあるかどうか、マツダの正式発表が待たれるところです。