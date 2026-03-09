この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、「意識高い系」が陥る理想主義の罠と日本古来の価値観「もののあはれ」の重要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『もののあはれ』を大切にする時に、人間は人間らしくなれる」と題した動画を公開した。理想通りにはいかない人間の不完全さを受け入れる、日本古来の価値観「もののあはれ」の重要性を説き、現代社会にはびこる過度な理想主義に警鐘を鳴らした。



茂木氏は冒頭、人間は倫理や「こうありたい」という理想を追い求めるが、実際には失敗したり、他人に迷惑をかけたりしてしまう不完全な存在だと語る。そうした現実から目を背けず、全てを含めて人間だと捉えるのが日本の伝統的な価値観だと説明した。



「日本は八百万の神で、多様性があるじゃないですか」と茂木氏。唯一絶対の神に従うことを求める一神教の文化とは異なり、日本は多様な価値観を許容する文化を育んできたと指摘。その本質を、本居宣長が国学の研究を通じて見出した「もののあはれ」という概念にあると解説した。



一方で現代社会には、スティーブ・ジョブズやイーロン・マスクのような成功者を理想とする「意識高い系」と呼ばれる風潮があると分析。「会社なんか勤めてる場合じゃないだろう」といった極端な理想論が語られるが、「大抵そんなうまくいかないんだよ」と一蹴した。



茂木氏は、うまくいかない現実や人間の多様性をリアルに捉える態度こそが「もののあはれ」であり、自身の提唱する「生きがい」の概念にも通じると主張。「『こうじゃなきゃいけない』と自分にも他人にも押し付ける人は迷惑だ」と断じ、ネット上で他者を一方的に断罪する風潮は「もののあはれじゃない」と批判した。



最後に「どうせ、たいていうまくいかないんだよ、人生なんて」と述べ、受験の合否なども含め、人生は思い通りにならないことの連続だと語った。その上で「ご縁があったとこにいくのが一番いい」とし、うまくいかない現実を受け入れ、しなやかに生きる「もののあはれ」の考え方を活かすべきだと締めくくった。