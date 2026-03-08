ラグで気持ちよくお昼寝中の猫ちゃんのもとに、ロボット掃除機がやってきて…？ふたりの静かな攻防に笑いが止まらないと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2535万再生を突破し、「ちょっと乗り上げてる笑」「しっぽ轢かれても怒らない。もう同志ですね笑」といった声があがりました。

【動画：お昼寝中の猫→『ロボット掃除機』が近づいてくると…まさかの光景】

気持ちよさそうにお昼寝♡

Instagramアカウント「@izupopo」に投稿されたのは、白黒ハチワレの「虎徹」くんとロボット掃除機による、静かな攻防をとらえたリールです。

虎徹くんは爪切りも大人しく受け入れるお利口さんで、黒猫の「はなび」ちゃんと暮らす、頼もしいお兄ちゃんでもあります。

ある日、そんな虎徹くんがラグの上でお昼寝をしていたところ、ロボット掃除機が近づいてきたといいます。

静かな攻防

真横まで迫ってきたロボット掃除機に、虎徹くんはうっすらと目を開けて反応したものの、動く気配はまったくなかったそうです。背中に軽くぶつかられても、右前足をほんの少し動かしただけで、立ち上がる素振りすら見せなかったといいます。

ロボット掃除機も虎徹くんを障害物と認識したのか、いったん背中から離れていったそうです。ところが今度は、頭のすぐ近くを移動し、お耳を轢いてしまったのだとか。さすがにこれは気になったのか、虎徹くんは上半身だけ少し動かして、ロボット掃除機に軽くパンチをしていたといいます。

不動の構え！

それでもロボット掃除機は淡々と前に突き進んだため、若干手足を轢かれてしまったそうですが、虎徹くんはヘソ天になることでやり過ごしたのだとか。その後、虎徹くんの背中にぶつかりながら任務を全うすると、ロボット掃除機は静かに去っていったといいます。

絶対にどかない虎徹くんと、真面目に仕事を続けるロボット掃除機。ふたりの静かな攻防を見ていると、思わずクスッと笑ってしまいます。

ふたりの静かな攻防に、25万件を超えるいいねを獲得したこのリールに、視聴者からは「轢いていく掃除機と退かない猫…か。」「しっぽ 巻き取られなくてよかった」「ちょっと尻尾踏み出しましたけどねw」「意地でも退くもんか！って感じ(笑)」「耳としっぽは避けるものと認識されなかったw」「すごい！逃げないんですねー朝から吹き出して笑ってしまいました！」といった日本語のコメントの他に、海外の方からも多数のコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@izupopo」では、飼い主さんの起こし方まで賢い虎徹くんと、そんな虎徹くんが大好きで、時々無理やり体をねじ込んで添い寝をしている、可愛らしい2匹の日常を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@izupopo」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。