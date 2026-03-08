100均がしれっと凄いの出してる！「高機能で200円はやりすぎ」知らなきゃ損な名品アイテム

便利な日用品が豊富に揃うダイソー。最近は「これ100均でいいの？！」と驚くような高機能アイテムも増えてきていますよね。今回見つけた「サポートショートソックス」も、そんなしれっとスゴいアイテムのひとつ。しっかり安定感のあるはき心地で、軽い運動にも活躍してくれる1足なんです♪

商品情報

商品名：サポートショートソックス（抗菌防臭、ホワイト、グレー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480797977

サイズ：WOMEN 23cm〜25cm

200円でも欲しくなる高機能靴下！ダイソー「サポートショートソックス」

今回ダイソーで見つけたのは「サポートショートソックス」。

100均で靴下というと110円のイメージが強いので、220円（税込）と聞くと少し高いように感じるかもしれません。しかし実際にチェックしてみると、「むしろお得」と感じられるアイテムなんです♪

最大の特徴は、足をサポートする設計になっていて、普段使いはもちろんランニングやウォーキングなどのアクティブシーンでも使いやすいこと。

デザインはシンプルなグレーとホワイトの2色展開で、どんなコーデにも合わせやすいのもポイントです。

すっきりとしたくるぶし丈で、足裏とかかと部分にはすべり止めが付いています。

さらに部分的にメッシュ生地が使われているので通気性もよく、これからの汗ばむ季節に嬉しい蒸れにくさなんです。

フィット感が心地いい！はくだけで安心感のある設計

実際にはいてみると、まず感じるのは伸縮性の良さ。足にぴたっとフィットしてくれて、しっかり支えられているような安心感があります。

生地は軽いのにほどよくしっかりしていて、はき心地もなかなか快適。くるぶし丈のソックスですが、かかと部分が少し高めの設計になっていて、アキレス腱あたりまでやさしくサポートしてくれるのも嬉しいポイントです。

足裏とかかと部分にはすべり止めが付いているため、靴の中でズレにくく歩きやすいのも魅力。普段の仕事用としても、軽い運動のときにも使いやすいですよ。

220円と低価格なのにここまで機能がそろっていると、ちょっと得した気分になりますよね♪

今回は、ダイソーの「サポートショートソックス（抗菌防臭、ホワイト、グレー）」をご紹介しました。

フィット感やすべり止め、通気性など機能が充実した優秀アイテムで、普段使いから軽い運動まで幅広く活躍します。気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。