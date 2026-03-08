今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの変化。投稿主さんによると、この猫ちゃんはひとなですることで、ある変化が起きるのだとか…。いったい、どう変わるのでしょうか。投稿はThreadsにて、2.9万回以上表示。5000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：愛猫のことを『ひとなで』すると…見た目激変の『ビフォーアフター』に爆笑】

猫をひとなでするとあら不思議

今回、Threadsに投稿したのは「hono｜猫のいる暮らし｜土間と無垢の家」さん。

投稿には、パソコン横にちょこんと座っていた猫ちゃんの姿。投稿主さんが、やさしくひとなでしてあげると…あら不思議。猫ちゃんの体がシュッと痩せちゃったそうです。いったい、どんな原理なのでしょうか。猫は不思議ですね。

とはいえ、このシュッと痩せるのには時間制限がある模様。しばらく経てば、また元のボディに戻るのだとか。それでも、羨ましく感じる方も多いでしょう。人間もひとなででシュッと痩せられたら、楽なのですが…。

ひとなでで体が変化した猫ちゃんに「羨ましい」との声が相次ぐ

投稿主さんになでられると、体がシュッと細くなった猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「羨ましいとしか思えない！そしてかわいい」「人間の私もひとなでされて痩せたい」「私も撫でてお腹を減らしたい……。猫様、羨ましいなぁ……」などの声が多く寄せられていました。ひとなでで痩せられる猫ちゃんを見て、羨ましいと感じた方は多かったようですね。

Threadsアカウント「hono｜猫のいる暮らし｜土間と無垢の家」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。オシャレなお家で猫ちゃんたちと暮らす様子は、リピートして見たくなります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「hono｜猫のいる暮らし｜土間と無垢の家」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。