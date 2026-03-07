85万回以上視聴され4.3万件の「いいね」を獲得しているのは、一芸を披露する猫の姿。間違えずにやり遂げる姿に、視聴者からは「はるちゃんの賢さすごい」「ママさんの言葉理解してる」「賢い～。びっくりしました」と驚きのコメントが寄せられています。

【動画：ハチワレ猫に『いいこいいこしてあげて』と伝えると→隣にあった『ぬいぐるみ』に…驚きの光景】

はるるんくんの特技は？

Instagramアカウント「harurun」に投稿されたのは、ハチワレ猫の「はるるんくん」が特技を披露する様子。はるるんくんの両隣には、ぬいぐるみが置かれていたとのこと。片方はカエル、もう片方はパンダのぬいぐるみだったそうです。

ママさんが「けろろん、いいこいいこしてあげて」と伝えると、はるるんくんはカエルのぬいぐるみに向き直り、手を伸ばして優しくなで始めたといいます。ただ触るだけでなく優しくなでなでするその様子は、まさに“いいこいいこ”してあげている仕草だったそうです。

ひとしきりなでると？

“けろろん”ことカエルのぬいぐるみを存分になでなでしたあと、はるるんくんはスッとママさんに向き直ったとのこと。次の言葉を待っている様子だったといいます。どうやら次に何を言われるのか予測がついていたようですね。

そしてママさんに「じゃあ、るんるんいいこいいこしてあげて」と告げられると、次はパンダのぬいぐるみをなでなでしたそうです。背中をぽんぽんと優しくなでる姿からは、はるるんくんからの愛があふれていたとか。

ぬいぐるみと仲良し

はるるんくんは、ふだんからぬいぐるみたちと仲良く遊んでいるのだといいます。パンダの“るんるん”の手に自分のおててをタッチさせたり、「お手」や「おかわり」をしたりするそう。ぬいぐるみの小さな手に肉球をぽむぽむ重ねる姿は、癒しそのものだとか。

はるるんくんはおもちゃのピアノやウクレレを奏でることもあるそうで、とても賢いことがうかがえます。これからはお友達のけろろんとるんるんと、より高度な特技を披露してくれそうですね。

賢すぎる特技を披露するはるるんくんを見た視聴者からは「この子をいい子いい子してあげたいかわいい」「ポーカーフェイスだからやらされてる感あってめちゃくちゃ可愛いです」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「harurun」には、はるるんくんのたくさんの特技が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「harurun」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。