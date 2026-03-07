スタバ新作、柑橘とはちみつの「シトラス & ハニー ソルベ ティー」発売
スターバックス コーヒー ジャパンは3月13日、「シトラス & ハニー ソルベ ティー」を発売する。
同商品は、柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせたソルベ ティー。韓国スターバックスの定番商品「グレープフルーツ & ハニー ブラックティー」からインスピレーションを得て、日本向けにアレンジしたビバレッジだという。
いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使用したジュースベースに、はちみつの甘みと柑橘果肉やピールを加えたハニーシトラスソースを合わせ、ブラックティーをブレンドした。一口ごとに果肉の食感が感じられ、すっきりとした後味とともに春らしい軽やかな味わいが楽しめるとしている。
サイズはTallのみで、価格は628円。全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売する。販売期間は3月13日から。なお、一時的な欠品や早期に販売終了する場合があるとしている。
