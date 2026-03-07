リーグ・アン 25/26の第25節 パリ・サンジェルマンとモナコの試合が、3月7日04:45にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはママドゥ・クリバリ（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分、モナコが選手交代を行う。バンデルソン（DF）からジョーダン・テゼ（DF）に交代した。

27分に試合が動く。モナコのフォラリン・バロガン（FW）のアシストからマグネス・アクリウシェ（MF）がゴールを決めてモナコが先制。

ここで前半が終了。0-1とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、モナコは同時に2人を交代。カイオ・エンリケ（DF）、アラジ・バンバ（MF）に代わりクリスティアン・マウィッサ（DF）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）がピッチに入る。なお、カイオ・エンリケ（DF）は負傷による交代とみられる。

その直後の55分モナコが追加点。アレクサンドル・ゴロビン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

60分、パリ・サンジェルマンは同時に3人を交代。クビチャ・クワラツヘリア（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）、ペドロ・フェルナンデス（MF）に代わりウスマヌ・デンベレ（FW）、セニー・マユル（MF）、李 剛仁（MF）がピッチに入る。

71分、パリ・サンジェルマンのビティーニャ（MF）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

しかし、73分モナコに貴重な追加点が入る。マグネス・アクリウシェ（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。モナコが1-3で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは90+1分にアシュラフ・ハキミ（DF）に、またモナコは45+4分にワウト・ファース（DF）、71分にフォラリン・バロガン（FW）、76分にラマイン・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-07 07:00:25 更新