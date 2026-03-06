パパの腕を前足で押さえつけていた猫。試しに腕を上げてみたら…？可愛い声での抗議から一転、まさかのリアクションが面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20.4万再生を突破し、「ピラティスの呼吸法かと思いました」「下僕は逆らったらいけません。言いつけを守りましょうね」といった声があがりました。

【動画：『黒猫に押さえられた腕』を上げてみたパパ→次の瞬間…「まさかの展開によだれ出たｗ」「永遠に見てられるｗ」爆笑必至のやり取り】

パパのお膝の上を陣取るハイネくん

Instagramアカウント「@heine210505」に投稿されたのは、黒猫の「ハイネ」くんがパパさんに向けて全力で怒りをぶつける瞬間をおさめたリールです。

現在4歳のハイネくんは、白黒ハチワレの妹「ラム」ちゃんのお兄ちゃん。先日ハイネくんは、ぱっと見あぐらをかいているかのような、独特な座り方でパパさんのお膝の上を陣取っていたそう。そして、なぜか前足をパパさんの腕の上に置いて、押さえつけていたのだとか。

絶対に腕をあげてほしくない！

パパさんが試しに腕を上げてみると、ハイネくんはお口を大きく開けて、可愛い声で即座に抗議をしていたそう。そのリアクションにいったん腕を下ろしたものの、ハイネくんはお口を不穏な形で開いたまま、パパさんの動向を伺っていたといいます。

そこでパパさんが再び腕を上げてみると、今度は怒りが爆発。ハイネくんの激しい威嚇が炸裂したといいます。そのあまりの剣幕に、パパさんは速やかに腕を下ろしたのだとか。

その後、口の周りをぺろぺろと舐めながらも、どこか怒りのこもった瞳でじっとパパさんを見上げていたというハイネくん。ママさんも、思わずそんなに怒ることなのかと驚くほどの怒りっぷりだったのだとか。

もしかして…？

実は以前、パパさんが膝の上にいるハイネくんにちょっかいを出していたところ、前足で手を押さえられていたことがあったのだとか。もしかしたら、パパさんがちょっかいをかけてこないように腕を押さえていたのかもしれないと思うと、ついクスッと笑ってしまいます。

ハイネくんの可愛らしい表情から一転、まさかのキレっぷりに、1.3万を超えるいいねがついたこのリール。視聴者からは「めちゃ、怒やん(笑)しゃ～(笑)」「我が家のクロネコちゃんもこんなのしてくれたらなぁ～かわいい」「大人しくしててーからの 動くなっつってんだ！とても良い」「それ以上やったら怒るわよ～からのシャーッ」「可愛い声からの。。。。笑」「ブチ切れとる」「最高ですw永遠観てられる～♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@heine210505」では、ハイネくんとラムちゃんが寄り添って寝ていたり、仲良く並んでご飯待ちの圧をかけたりといった、見ているだけで癒される日常風景を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@heine210505」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。