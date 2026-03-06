ブラックサンダーコラボの特定小型原動機付電動サイクルがファミマオンライン限定で登場
glafitは3月3日、有楽製菓の「ブラックサンダー」とコラボレーションした特定小型原動機付自転車の電動サイクル「NFR-01 Lite」(18万7,000円)をファミマオンラインで発売した。
「glafit電動サイクルNFR-01Lite ブラックサンダーデザイン」(18万7,000円)
16歳以上なら免許不要で乗車でき、アクセル操作のみでスイスイ進む人気の特定小型原付「NFR-01」シリーズ。2025年3月に新発売されたNFR-01 Liteは、電動サイクル初心者にも扱いやすく、日常使いに適したスペックを備えたエントリーモデルとなる。
今回、ファミリーマートで開催中のブラックサンダーとのコラボフェアを記念し、NFR-01シリーズのファミマオンライン限定第3弾が誕生した。
ブラックサンダーの「ザクザク感」あふれるパッケージからインスパイアされた車体デザイン。ベースカラーは同商品に合わせ「HoneyYellow」と「Black」の2色を展開する。
ファミマオンラインでの3月3日〜5月25日までの期間限定受注販売となり、予定数がなくなり次第終了となる。
