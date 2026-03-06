Amazonで9日まで開催中の「新生活セール」において、AnkerのHDMI関連製品が低価格になっている。6日12時に編集部が確認したところ、2入力/1出力の4K対応HDMI切替器「Anker Switch」が通常1,690円のところ24% OFFの1,290円で販売中。

また、スマートフォン内の写真や動画などをテレビに出力できるUSB-C＆HDMI変換アダプタ「Anker PowerExpand＋」も通常2,390円のところ21% OFFの1,890円で販売している。

HDMIケーブルも割引中。4K/8K対応のHDMIケーブルは、0.9mタイプが25% OFFの740円、1.8mタイプが23% OFFの990円、3mタイプが19% OFFの1,290円となっている。

また、Ultra High Speed HDMI Cable認証を取得したHDMIケーブル(2m)も、通常2,790円のところ29% OFFの1,990円で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください