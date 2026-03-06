実業家の河原由次氏のX投稿を発端に、新幹線で豚まんを食べるのは「アリ」か「NG」かについてX上で議論になっている。自民党の河野太郎衆院議員も2026年3月5日にXで、「帰りの新幹線は551」などと伝えた過去の投稿を引用しつつ、この議論に言及した。

発端の河原氏「大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」

河原氏の4日のX投稿によると、新大阪から乗った新幹線で大阪土産の定番・「551蓬莱」の豚まんを食べていたところ、隣の席の男性に「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と言われたという。

河原氏は、「自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」「新幹線で食べる人がいるから駅であったかい豚まん売ってるんだろ？」「大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」などと憤った。

「新幹線で食べるのはあかんと思う派。これは関西の暗黙の了解」「車内で食べないのはマナーだと勝手に思ってる」といった意見の一方、「新幹線は食べて良いとこだと思ってる」「551及びJRがダメって言ってなければ良いと思う」などの声も寄せられ、賛否の声が広がっている。

河野氏は5日にXで、新幹線の席で撮影したとみられる豚まんの写真とともに「帰りの新幹線は551。大阪市消防局と551のコラボになっていたので、口から火が出る辛さなのかと思ったら、味は変わらなかった」などと伝えた23年3月5日のポストを引用。「551って新幹線で食べたらあかんの」と述べた。

河原氏は河野氏の投稿に「いいんです！笑」と反応していた。