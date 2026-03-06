ビデオマイクロ II

銀一株式会社は、RODE Microphonesのカメラ向けマイクを対象にしたキャンペーンを3月6日（金）から開始する。

RODE製品のうち、ガンマイク（ショットガンマイク）を対象としたキャンペーン。対象の10製品すべてが20%OFFになる。

キャンペーン名

良い音を手に入れる！RØDEオンカメラ＆ガンマイクお買い得キャンペーン

キャンペーン期間

2026年3月6日（金）～3月15日（日）23時59分まで

対象製品

ビデオマイクロ II（ブラック / VMICROII）

15,400円→12,320円

ビデオマイクゴー II ヘリックス（ブラック / VMGOIIH）

19,800円→15,840円

ビデオマイク NTG（ブラック / VMNTG）

51,700円→41,360円

ビデオマイク プロプラス（ブラック / VMP+）

59,400円→47,520円

NTG3（シルバー / NTG3）

132,000円→105,600円

NTG3B（ブラック / NTG3B）

132,000円→105,600円

NTG4（ブラック / NTG4）

51,700円→41,360円

NTG4+（ブラック / NTG4+）

55,000円→44,000円

NTG5 ロケーション レコーディング キット（ブラック / NTG5KIT）

107,800円→86,240円

NTG8（ブラック / NTG8）

198,000円→158,400円