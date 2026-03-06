キャンペーン：「ビデオマイクロ II」などRODEのガンマイクが期間中20％OFFに
ビデオマイクロ II
銀一株式会社は、RODE Microphonesのカメラ向けマイクを対象にしたキャンペーンを3月6日（金）から開始する。
RODE製品のうち、ガンマイク（ショットガンマイク）を対象としたキャンペーン。対象の10製品すべてが20%OFFになる。
キャンペーン名
良い音を手に入れる！RØDEオンカメラ＆ガンマイクお買い得キャンペーン
キャンペーン期間
2026年3月6日（金）～3月15日（日）23時59分まで
対象製品
ビデオマイクロ II（ブラック / VMICROII）
15,400円→12,320円
ビデオマイクゴー II ヘリックス（ブラック / VMGOIIH）
19,800円→15,840円
ビデオマイク NTG（ブラック / VMNTG）
51,700円→41,360円
ビデオマイク プロプラス（ブラック / VMP+）
59,400円→47,520円
NTG3（シルバー / NTG3）
132,000円→105,600円
NTG3B（ブラック / NTG3B）
132,000円→105,600円
NTG4（ブラック / NTG4）
51,700円→41,360円
NTG4+（ブラック / NTG4+）
55,000円→44,000円
NTG5 ロケーション レコーディング キット（ブラック / NTG5KIT）
107,800円→86,240円
NTG8（ブラック / NTG8）
198,000円→158,400円