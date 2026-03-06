河村勇輝がNBAで1Qから出場…前半戦4分20秒のプレータイムで2アシスト1リバウンド

3月5日（現地時間4日）、シカゴ・ブルズが敵地でフェニックス・サンズと対戦。2Way契約でブルズに所属する河村が前半から出場を果たした。

先発ポイントガードのジョシュ・ギディーが怪我により欠場となっているブルズで、河村は第1クォーター残り1分45分にコートイン。味方のシュートを演出、オフェンスリバウンドも記録するなど、チームをコントロールする場面も見られるも、得点はならず。第2クォーター途中までコートに立ち、4分20秒のプレータイムで2アシスト1リバウンドをマークした。

試合は接戦となっているものの、ガードのコリン・セクストンがチームハイの16得点を挙げ、ブルズは5点リードで試合を折り返している。後半での河村の出場にも期待が高まる。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 121－106 フェニックス・サンズ



CHI｜24｜31｜｜｜＝55



PHX｜20｜30｜｜｜＝50





【動画】河村が前半戦から出場！