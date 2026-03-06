６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円４６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円５９銭前後と前日に比べ５０銭強のドル高・円安で取引を終えた。原油高を受けてインフレ再燃が意識され、米利下げ観測が後退するなか１５７円８５銭まで上伸する場面があった。



ただ、トランプ米大統領が５日に「イランがディール（取引）を求めて接触している」と述べたことなどを背景に、この日の東京市場では「有事のドル買い」が一服。日経平均株価が反落し、低リスク通貨とされる円が選好されやすいことも上値の重さにつながり、ドル円相場は１５７円台半ばで推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００７ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８２円８４銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS