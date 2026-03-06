赤ちゃんと家族の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「愛に溢れてる」「なんて幸せな空間なんでしょう」「世の中の平和がここに集まってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんを笑わせようとするおじいちゃん→2匹の犬も近くにきて…尊さが大渋滞している『幸せな光景』】

強面なおじいちゃんが…

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんは、柴犬あいちゃんとの平和な暮らしを紹介しています。

最近、あいちゃんの家には、新しい家族がやってきました。息子夫婦の間に生まれた赤ちゃんです。ご夫婦は敷地内に住んでおり、あいちゃんの家にたびたび顔を出すといいます。

可愛い赤ちゃんに夢中になっているのが、おじいちゃん。2ヶ月を過ぎて表情が増えてきた赤ちゃんを笑わせたくて、毎日奮闘しているそう。ちょっぴり強面なおじいちゃんが赤ちゃんをあやす姿は、本当に微笑ましいといいます。

続々と家族が集まって…

とはいえ、あいちゃんもおじいちゃんのことが大好き！！また、息子夫婦の愛犬である『アイス』ちゃんも、おじいちゃんに懐いているといいます。2匹は、おじいちゃんと赤ちゃんの近くで腰を下ろしたそう。優しい眼差しで、おじいちゃんと赤ちゃんを見守っていたといいます。

そこへ、おばあちゃんも参加。さらにお母さんも駆けつけて、家族みんなで赤ちゃんを囲むかたちになりました。みんなで赤ちゃんを笑わそうとあやす光景は、平和そのもの。あまりに愛が溢れるワンシーンに、思わず胸がいっぱいになります…。

赤ちゃんのおもちゃに興味津々

実は、あいちゃんはもうすぐ17歳のハイシニア犬。時には水分補給も挟み、家族団らんのひとときを楽しんでいたそうです。

赤ちゃんへおもちゃのプレゼントが渡されると、あいちゃんは興味津々で見つめていたとか。ハイシニアといえど、初めて見るおもちゃにはついつい釘付けになってしまうのかもしれません。ちなみに、アイスちゃんは、なぜかおもちゃに怯えていたとか…。

あいちゃんの家では、みんなで赤ちゃんを囲む時間がたびたび訪れるといいます。優しい家族とわんこたちに囲まれて、赤ちゃんも健やかに成長することでしょう。

この投稿には「優しさ温かさが伝わってきます」「みんなの笑顔に癒されます」「きっと優しく良い子になりますね」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんとアイスちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。