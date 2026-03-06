お笑いコンビ「千鳥」ノブの姪で、自転車ＢＭＸ女子の早川優衣（２４）が６日までに自身のインスタグラムで、結婚したことを発表した。

天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日だった５日に、「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさい この場をお借りしてご報告させてください 入籍しました！！！」と公表。

お相手について「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」と明かし、「今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

２ショットのウェディングフォトもアップ。フォロワーは「おめでとうすぎる！！！」「全然知らんかったーいつまでもお幸せに！！」と祝福し、おじのノブも「いいね！」で反応。千鳥がＭＣを務める朝日放送（ＡＢＣテレビ）のバラエティー番組「相席食堂」の公式Ｘも「おめでとうございます これからも優しい人であり続けて下さい」と祝福していた。

早川は２０２３年２月に芸能事務所に所属したことをＳＮＳで報告。「ノブおじちゃんみたいに私も一生懸命頑張ります」と意気込み、ノブも「まさか芸能一族になるとわなぁ」と驚きをコメントしていた。２４年３月には立命館大を卒業したことを報告した。