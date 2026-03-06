3月6日に初戦の台湾戦を迎える侍ジャパン。ドジャース・大谷翔平（31）もメンバーとして2月下旬に帰国しており、日本中が「大谷フィーバー」に沸いている。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】帽子にメガネを合わせた真美子さんの過去の私服姿。羽田空港にファミリーで到着した大谷の“パパの姿”

「チームは名古屋と大阪に遠征し練習試合を消化。大谷も遠征に同行し試合前練習で汗を流しましたが、観客席のファンが大谷をできるだけ近くで見ようと殺到し、場内アナウンスで異例の注意喚起がなされるなど、やはり注目度はすさまじいですね。

チームは東京に戻り、6日からベスト8進出を争う予選を計4試合戦うことになります」

昨年のドジャース開幕戦以来の"凱旋帰国"となった大谷。今回は妻の真美子さん（29）と0歳の娘を伴った帰国になったようだ。球界関係者が語る。

「鈴木誠也や吉田正尚ら"メジャー組"が直接名古屋に向かったのに対し、大谷はプライベートジェットで羽田空港に降り立ち、2日遅れて名古屋に合流した。それは、家族を東京の拠点であるマンションに送り届けるためでした」

その後遠征に向かった大谷だが、真美子さんは東京に残ったようだ。

「昨年4月に第一子を出産して以来、真美子さんは帰国できていませんでした。久々の日本となった今回、真美子さんは両親・祖父母を自宅マンションに招いて孫との"顔合わせ"を行なったようです。

アメリカでの生活を続ける真美子さんにとっても、高齢の祖父母に孫の顔を見せるのは万感の思いだったでしょう。周囲を気にしないように大谷の自宅で顔合わせを行なったのも、大谷さんの気遣いが感じられます」

真美子さんは大谷の遠征中に、さまざまな手続きも済ませたようだ。都内の自治体関係者が語る。

「諸々の手続きのために、メガネをかけたオフ姿の真美子さんが都内の役所に来ていました。事前に役所に連絡をとり、担当者に時間を空けておいてもらったと聞いています」

前出・球界関係者はこうも語っていた

「東京ドームでの試合が始まると、真美子さんは大谷の食事の管理などに忙しくなる。そういったサポートを全力で行なうために、自分の手続き関係の処理は大谷の遠征中に済ませておきたかったのでしょう。真美子さんがドームへ観戦に来るのかも、大きな注目を集めそうです」

決戦を迎えるにあたって、真美子さんの準備も万端だ。