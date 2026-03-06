そこにしか目が行かない…韓国プロ野球の美人チアリーダー、海辺で開放的な姿に「魅力的！」

韓国プロ野球などで人気を集める美人チアリーダー、キム・ナヨンの美貌がファンを虜にしている。

【写真】キム・ナヨン、目が離せない“夜のプライベートSHOT”

キム・ナヨンは最近、インスタグラムで「シドニーの海はレベルが違う！波に打たれて3回転がったけど、幸せ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、シドニーのボンダイ・ビーチでバカンスを楽しむキム・ナヨンが写っている。鮮やかなブルーのスイムウェアアに身を包み、レジャーシートに寝そべりながら自撮りを披露している。無駄のないウエスト、健康美あふれる体のラインを惜しげもなくあらわにし、人々の目を釘づけにしていた。

この投稿には、「最高です！」「スタイル抜群」「ビューティフル」「魅力的だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。