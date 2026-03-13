野球の国際大会『ワールド・ベースボール・クラシック（以下WBC）』が3月5日に開幕し、連日熱戦が繰り広げられている。日本代表の戦いぶりに注目が集まるなか、プレーではないところで思わぬ話題を呼んでいるのが“台湾チア”の存在だ。【写真】7人の美人チアガールズに囲まれ、テレ笑顔の大谷翔平台湾では「観客を球場に呼び込む手段の一つ」として定着「台湾プロ野球においては、チアリーダーによる応援が醍醐味のひとつとされ