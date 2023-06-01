「Destiny」を手掛けたBungieの新作脱出シューター「Marathon（マラソン）」が本日発売
Bungieは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用脱出シューター「Marathon（マラソン）」を3月6日に発売する。価格はスタンダード版が4,480円、デラックス版が6,480円。デラックス版には、スタンダード版の全コンテンツに加えて「プレミアム報酬パス引換券 1点」、「200 SILK（報酬パストークン）」、「武器コスメティック」、「ランナーシェル コスメティック」が付属する。
本作は、「Halo」や「Destiny」を手がけた同社のPvPvEサバイバル脱出型FPS。プレーヤーはバイオサイバネティックなランナーとして「タウ・セティIV」の失われたコロニーを探索し、敵対的な保安部隊やライバルランナー、さらには過酷な環境を乗り越えながら、富を求めてサルベージに挑む。【Marathon | 公開シネマティックショート動画】 【Launch Gameplay Trailer | Marathon】
デラックス版
価格：6,480円
【同梱内容】
・スタンダード版の全コンテンツ
・プレミアム報酬パス引換券 1点
・200 SILK（報酬パストークン）
・武器コスメティック
ミッドナイトディケイミスリア2442ポンプショットガン スタイル
ミッドナイトディケイオーバーランAR スタイル
・ランナーシェル コスメティック
ミッドナイトディケイバンダルシェル スタイル
ミッドナイトディケイデストロイヤーシェル スタイル
ミッドナイトディケイアサシンシェル スタイル
ミッドナイトディケイシーフシェル スタイル
(C)2026 Bungie, Inc. All rights reserved. Marathon, the Marathon Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.