吉本新喜劇の森田まりこさん（45）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手、木原龍一選手が披露して話題になった「奇跡の1枚」写真の「再現」ショットを披露した。

「五輪マークに乗っているように見えますが」

もともとは三浦選手が2月23日のインスタグラムで、「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」とし、五輪マークのモニュメント前で撮影された写真を投稿した。この写真は、木原選手が三浦選手を投げ上げた瞬間がとらえられたダイナミックなもので、「奇跡の1枚」と話題を集めた。

一方、三浦選手そっくりのモノマネショットをインスタグラムで披露して注目された森田さん。3月4日のインスタグラムでは「#りくりゅうペアのポーズに憧れて」とのことで、脚立をうまく活用しながら、夫の清水啓之さん（42）も巻き込んで、三浦選手のポージングを再現する様子を伝えていた。

そして、3月4日の別の投稿では、前述の三浦選手が五輪マークに乗っているように見えるダイナミックなポーズの再現に成功！ 森田さんは「五輪マークに乗っているように見えますが」と切り出し、「啓之君に投げられて...る訳でもなく、脚立に乗ってます！！」と種明かし。写真には背景を加えて、より再現度を高めたショットとなっている。

インスタグラムに投稿された写真では、森田さんは五輪マークの上で開脚し、清水さんが両手を出して膝をついていた。4枚目では、脚立の上で開脚する森田さんの姿が確認できる。

この投稿には、「体幹素晴らしい」「足の開き凄い」「開脚すごすぎます」「楽しい夫婦やなー」「脱帽です」といったコメントが寄せられていた。