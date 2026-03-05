山里亮太、「CM中のやり取り暴露」に抗議殺到…「宮舘涼太と熱愛」報道後の『DayDay.』黒田アナの“言動”めぐり

3月4日放送のラジオ番組『山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）にて、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、“渦中”の黒田みゆアナの言動を明かし、波紋を広げている。

現在、情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）にて、黒田アナ・武田真一アナと共にMCを務めている山里。黒田アナをめぐっては、Snow Man・宮舘涼太との熱愛が『女性セブン』に報じられ、注目が集まっていた。

「2月27日の放送では、黒田アナから報道に言及することはありませんでした。ただ、ゲストのおぎやはぎ・小木博明さんが、水族館のアクアリウムの話題で『こんないいところがあったら、俺港区の会員制バーよりこっちがいいな』と発言したんです。誌面では、2人の出会いの場が、知る人ぞ知る会員制バーだったと紹介されていたため、それをイジった形でした。山里さんは『そんなとこが世の中にあるんですか！？』と慌てたように返し、次の話題へと移っていきましたね」（芸能担当記者）

4日のラジオでは、この日の裏側が語られた。「俺の裏ミッションは、生放送中、小木さんにそういうことに触れるようなパスを出さない。総合演出の人とも喋って、入念に（打ち合わせした）」という。

だが、実際の放送では小木の爆弾発言が投下され、衝撃を受けた山里だったが、「なんとか雰囲気を戻したい」と試みたそうだ。その後、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、りくりゅうペアの話題に移り、山里は放送中、「ゆなすみペアとかね、日本って本当にすごい良いペアがたくさんいるんですよ」とコメント。だんだんとスタジオの空気は穏やかになったかのように見えた。

だが、山里は「CM入ったら黒田さんが怒ってて」と暴露。「まず小木さんに。『そんな会員制のところなんか行ってない』と。『メガネびいきとかで言ってくださいよ』みたいになって」と、黒田アナが小木に抗議していたことが明かされた。

話はそこで終わらず、黒田アナの矛先は山里にも向かったという。「『何なんですか？山里さんも』と。『日本にはいっぱい良いペアがいますからねっていう話。あれもちょっと』って言われて。これむずかしい。見えない地雷が増えたんだなと思って」と頭を抱えていた。

司会者である山里としては、さぞや肝の冷えた一日だったのだろう。だが大前提として、人気アイドルである宮舘の熱愛報道は、ファンからは歓迎されづらい。『DayDay.』での黒田アナイジりにも拒否反応が続出していただけに、今回の山里の暴露にも、Xでは厳しい声があがっている。

《CM中のことペラッペラと話す山里が無理》

《ペラッペラすぎるこんなことラジオでも話すなよ》

なお、3月1日の『現代ビジネス』では、2人の熱愛報道の“その後”について掲載。所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの幹部は報道に激怒しているといい、宮舘は謝罪行脚のなか、「何もなかった」と釈明していると伝えられた。事実上の“破局”報道と捉える向きもあるが、はたして……。

人気絶頂期のアイドルと、日テレの次期エースとも目される人気アナウンサーの熱愛。どちらも知名度抜群なだけに、今後もなにかと耳目を集めそうだ。