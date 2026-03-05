箱の中にいるのは本当に「パパ」なの？ ダークサイコサスペンスマンガ「箱の男」本日発売
【箱の男】 3月5日 発売 価格：900円
ある住宅街、一軒家の一室で、箱に入った男の死体が発見された。
「箱の男」と暮らす由美子と母。 【試し読み】
『箱の男』（都会／著 白泉社）書影
白泉社は、コドモエCOMICSより都会氏のマンガ「箱の男」を3月5日に発売した。価格は900円。
本作は、コミカルタッチながら、誰もが抱える家族の悩みや葛藤を描くマンガ家都会氏によるダークなサイコサスペンス。由美子が幼いころから一緒に暮らしている箱に入った男は、本当は誰なのか。日常の中にぽつんと存在する違和感が、不気味さを増幅させる。
「箱の中でだけ男が生活してる家族の不自然さの伏線がきちんと回収されるミステリー映画のような読後感」とひろゆき氏もコメントを寄稿している。kodomoe webでは現在第1話から第7話までを無料で公開している。
「箱の男」を読む【あらすじ】
……さかのぼること十数年。
「私のパパは箱の中に住んでいる」。
5歳の少女・由美子の描いた絵が周囲の大人をざわつかせる。
だが、思春期を迎えるころから、様々な感情や疑問を抱くことになる。
「箱に入っているのは誰なの？」
そして、18歳を迎える由美子に明かされる衝撃の事実……
(C) 都会／白泉社