ホンダが「インテグラ タイプS」国内販売決定！

ホンダは2026年3月5日、米国で生産するAcura（アキュラ）ブランドの「インテグラ タイプS」およびホンダブランドの「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2モデルを日本市場に導入し、2026年後半より順次発売することを発表しました。

いずれのモデルも、2026年に開催された「東京オートサロン2026」および「大阪オートメッセ2026」に参考出品され、来場者から非常に高い関心を集めるとともに、市販化を期待する多くの声が寄せられたといいます。

【画像】超カッコいい！ これが日本発売予定の「インテグラ タイプS」です！（22枚）

北米で展開されているインテグラでは、高性能グレード「タイプS」が日本に上陸します。

同車は高級車ブランドであるアキュラらしいプレミアムな質感と、ストリートで圧倒的な存在感を放つハイパフォーマンスモデルとして開発。全長4725mm×全幅1900mm×全高1407mmという低くワイドなプロポーションを誇ります。

パワートレインは、最高出力320hp、最大トルク310lb-ftを発生する2リッターエンジンを搭載し、トランスミッションは6速MT、駆動方式はFFを採用。乗車定員は4名です。

一方のパスポートは、本格的なオフロード走破性とオンロードでの快適な走りを両立した大型SUV。日本市場には、その中でもさらにオフロード性能を磨き上げた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」が導入されます。

全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmという堂々たるサイズを持ち、最低地上高211mmによる高い走破性を実現しています。

最高出力285hp、最大トルク262lb-ftを発揮するパワフルな3.5リッターV型6気筒エンジンに10速ATを組み合わせた4WDシステムを搭載し、5名の乗員がゆとりを持って過ごせる空間を提供します。

今回の導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもの。

米国で生産される魅力的なモデルを日本市場に導入することで、日本のユーザーの多様なニーズに応えるラインナップの充実を図ります。

なお、両モデルはホンダの米国における四輪開発・生産拠点である「Honda Development & Manufacturing of America, LLC（ホンダ・ ディベロップメント・アンド・ マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ）」にて生産されています。