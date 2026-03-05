Ｆ１の新シーズン開幕（６日、オーストラリア）を前に日本メーカーのホンダとタッグを組むアストンマーティンの低迷を元レッドブルのヘルムート・マルコ博士が予言していたと、専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。

ホンダはレッドブルと提携していたなか、２０２６年からのレギュレーション変更に合わせてＦ１からの撤退を表明。レッドブルとの関係も、２５年シーズン限りで終了するはずだった。しかしホンダは２３年にアストンマーティンとタッグを組んで２６年以降もＦ１活動を継続すると発表し、業界を驚かせた。

同メディアによると、著名なＦ１解説者として知られるネルソン・バルケンブルグ氏は「ホンダが１８０度の方針転換をして『戻ってくる。すべてをやり直す』と言ったとき、レッドブルはホンダ離脱の衝撃を和らげるため、多額の投資をしていたので彼（マルコ博士）は非常に怒っていた。そして『彼ら（ホンダ＆アストンマーティン）は何マイルも遅れているだろう』と言ったんだ」と語ったという。

その上でバルケンブルグ氏は、アストンマーティンについて「心配なのは検査が進むにつれて症状が悪化したことです。シフトダウン時やターンイン時のマシンを見てもあらゆる面で未熟に見えます。ケーキを焼くときに適切な材料がそろっているか。そして正しく焼くために忍耐が必要ですが、いまはどちらも整っていない」と分析していた。