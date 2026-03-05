この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【緊急解説】なぜ今アメリカとイスラエルは”イラン”を攻撃したのか？」を公開した。動画では、アメリカとイスラエルによるイランへの大規模な先制攻撃の背景と、日本を含む国際社会への影響について詳細に解説している。



動画は、2月28日に決行されたアメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃の全貌から始まる。すあし社長は、この作戦が数カ月前から準備されたものであり、イランの政治や軍事の指導部をピンポイントで狙った「異例の精度」を持っていたと説明する。



続いて、なぜ今このタイミングで攻撃が行われたのかについて、3つの要因を挙げている。1つ目は「核交渉の決裂」である。イランのウラン濃縮技術が核兵器製造の目前に迫る中、今を逃せば「事実上の核保有国になっている」と判断し、その前に叩くしかなかったと分析する。2つ目は、経済危機と大規模な反政府デモによる「イラン国内の大混乱」である。体制が歴史的に見て最も脆弱な状態にあったことが背景にある。そして3つ目として、トランプ大統領が掲げた「イランの政権体制を倒す」という明確な目標を指摘した。



さらに動画の終盤では、イラン側の報復と世界への影響について言及している。イランはホルムズ海峡の封鎖を決議しており、原油輸入の約95%を中東に依存し、その8割方が同海峡を通過する日本にとって極めて深刻な事態であると警告する。すあし社長は、完全封鎖の可能性は低いと見られているとしながらも、「部分的な妨害だけで市場は大きく動く」と語った。



今回の攻撃は、複雑に絡み合う中東情勢の新たな火種となっている。すあし社長は、数週間続く地域戦争や短期的な限定衝突といった今後のシナリオを提示しつつ、「何が起きているのかを正しく知ること」が私たち一人ひとりにできる最初の備えであると強調して締めくくった。



