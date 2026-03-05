SVリーグ男子 身長ランキングTOP5 ～外国籍選手編～

世界最高峰を目指す日本のバレーボールのトップリーグである「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」。男子は10チームに184選手が在籍している。（2026年3月4日時点）

今回はその中で外国籍選手に絞って、バレーボールでかなり大きな要素の1つである身長のランキングTOP5を紹介していく。

※データはSVリーグ公式サイト参照

※カッコ内は身長/所属/ポジション

第4位タイ：彭世坤（210cm/大阪ブルテオン/MB）

[写真]=Photoraid

ポンは中国代表のMBで、昨季のフランスリーグでは、五輪2連覇のフランス代表MB二コラ・ルゴフと共にベストMBに選出されるほどの実力者だ。

彼を一言で表すなら「オールラウンドMB」だ。クイック、ブロック、サーブの全てが高水準で、サントリー時代（2021～23年）から圧倒的だった。

ポンのサントリー時代の2022-23シーズンのスタッツを見てみると、まずアタック決定率は69.3%でほぼ7割。高い上にパンチがあるAクイックが強烈で、打てばほぼ決まっていた。1セットあたりのブロック決定本数は2シーズンともに6位で、ブロック賞争い常連だった。サーブ効果率は9位で、SVリーグの名サーバーであるムセルスキーや深津英臣よりも上位のシーズンもあった。

ポンはクイックを中心に世界トップレベルの総合力を誇るMBだ。

第4位タイ：キリル・クレーツ（210cm/東レアローズ静岡/OP）

[写真]=須田康暉

クレーツはロシア出身のプレイヤーで、ロシアリーグでは強豪のゼニト・カザンに所属していた。

同チームのレジェンド、マキシム・ミハイロフ（ロンドン五輪金、東京五輪銀）の後継者に相応しいOPだと評されていた。

そんなクレーツを一言で表すなら「大砲」だ。強靭な肉体から、ボールを叩き潰さんばかりのスパイクを放つ。

パワーもさることながら、高さを保ちながらの奥打ちも徹底しているため、ブロックに真下に叩き落とされることが少なく、逆に手の平を弾き飛ばしてブロックアウトを奪うこともできる。

世界トップクラスの高さと筋力で、SVリーグを暴れ回る。

第3位：フェリペ・モレイラ・ロケ（212cm/広島サンダーズ/OP）

[写真]=坂口功将

ロケはブラジル代表のレフティーOPだ。SVリーグは2季目で、広島THで絶対的エースの地位を築いている。

彼を一言で表すなら「ローリスク・ハイリターン」。

日本人アタッカーの多くは、身体をダイナミックに使ったジャンプとスパイクフォームで、ようやく外国籍選手並みの威力のアタックを打てる。

しかしロケのように圧倒的なフィジカルをもつ選手は、コンパクトなフォームでも充分に強烈なアタックを打てる。モーションが小さい分ミスが減るうえに、敵コートの観察を優先できるので、プレーに安定感が生まれる。

今日もロケは危険を冒すことなく、得点を奪っていく。

第2位：ドミトリー・ムセルスキー（218cm/サントリーサンバーズ大阪/OP）

[写真]=Photoraid

ムセルスキーは今季限りでの引退を発表した、サントリーのスーパーエースだ。

彼は「ロシアの高さ×日本の技術」の最強プレイヤー。謙虚なロシアの巨人は、日本の小兵が世界とフィジカル差を埋めるための技術を8シーズン吸収した。

その結果、ムセルスキーは大きくて巧い選手と評されるようになった。今の彼は圧倒的な高さを振るうだけではなく、背の低い選手の必殺技とも言えるノールックスパイク、フェイント、ブロックアウトも多用してくる。

「世界トップの高さ」に「世界トップクラスの技術」が合わさったバレー選手の完成形ともいえる選手だ。

ムセルスキーのバレー選手としての最後の3カ月を見逃すな。

第1位：ダニエル・マルティネス・カンポス（220cm/広島サンダーズ/OP）

[写真]=須田康暉

マルティネスを一言で表すなら「バレー界の至宝」だ。

バレーにおいて身体能力最強国の1つであるキューバ出身で、身長220cm、さらにまだ20歳と若い。ムセルスキーのようなレジェンドプレイヤーになるのは必然か。

今季から加入した広島THでは主に2枚替えで活躍中。途中出場がほとんどだが、アタック決定率は51.4%と高く、ランキング入りしたと仮定すると6位の数値だ。

マルティネスは、高身長選手の中でもアタックフォームがしなやかで、腕をムチのようにしならせて鋭いスパイクを叩き込む。

またジャンプサーブが強烈で、低めのサーブトスをリズミカルに叩き込むため、ミスも少ない。サーブ効果率も11.8%と高く、こちらもランキングなら9位に入る数値だ。

今後のバレー界の最前線を走っていくであろうマルティネスに注目だ。