ミスチルでおなじみ、ラーメンチェーン「人類みな麺類」が”儲かるフランチャイズ”として優秀と言えるワケ

「人類みな麺類」、「くそオヤジ最後のひとふり」、「世界一暇なラーメン屋」「ラーメン大戦争」……。こんな個性的な名前のラーメン店を街中でよく見かけるようになった。実はどれも同じ会社が手がけている。

その会社こそ、大阪を本拠とするUNCHI（ウンチ）株式会社。2012年の創業以来、これまで立ち上げたブランドは20種類以上。そのどれもが行列のできるラーメン店として話題集め、群雄割拠のラーメン業界において近年、飛躍的な成長を遂げているという。

店名だけでなく、およそ従来のラーメン店とは一線を画す奇抜なデザインの内装、“ミスチル愛”ゆえか店内を流れるBGMはMr.Childrenの楽曲ばかりと、まさに業界の異端児とも言える同社。急拡大の理由は、その巧みな経営戦略にあった――。

月商は平均的なラーメン店の5倍以上

UNCHI株式会社といえば、中核となる「人類みな麺類」を筆頭に、多種多彩なラーメンブランドを持つことで知られる。

「くそオヤジ最後のひとふり」は、珍しい貝出汁ラーメン専門店としてジャンルを確立。「世界一暇なラーメン屋」は高層ビルのレストラン街に入る、いわば“都市型ラーメンレストラン”。そして「ラーメン大戦争」は直営ではなくフランチャイズ（以下、FC）専門ブランドとして開発されており、ユニークな店名という共通点はあるものの、ひとつとして同じカテゴリのブランドはない。

実はこの幅広いブランドを持つという点が、FC店舗の拡大に一役買っているのだ。

ラーメン店において何より大切な要素のひとつが「立地」。たとえば、「人類みな麺類」の場合、本店はターミナル駅・新大阪駅近くの西中島南方に立地し、大行列をつくっているが、関東にも東京・恵比寿に「東京本店」を置くなど、メインブランドらしく、大都市圏への出店を念頭に置いている。

このように複数あるブランドの中から、その立地ごとに「もっとも集客が見込める」ブランドを選んで出店できるというのは、競争優位につながりやすい。FCオーナーにとって何より有難いはずだ。

ちなみに一般的なラーメン店の1坪当たりの平均月商は約15〜18万円なのに対し、「人類みな麺類」（本店、約30坪）の最大月商はなんと2800万円。実に5倍以上の月商を叩き出せるのも、この「ブランド×立地戦略」の妙なのだろう。

次なるフェーズは「世界進出」

また、同社は“積極的なコラボ”を行うことでも知られている。

博多豚骨ラーメンの人気チェーン「一風堂」との『人類みな一風堂』、大阪・関西を中心に20店舗以上を展開する「塩元帥」との『人類みな塩元帥』ほか、本格懐石料理店「日本料理 湯木』との異色コラボまで行っている。

その他にも様々なイベントを企画しており、2023年には米・スペースX社のロケットで、麺やスープ、チャーシューといったラーメンの具材を宇宙に打ち上げたことが話題に。今年に入っても、全世界で人気を博す漫画作品『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボを展開したばかりだ。

こうした一連の企画立案能力や革新的な取り組みへの実行力は、ラーメン業界を見渡しても卓越したものと言っていいだろう。そんな創業14年目を迎えるUNCHI株式会社の次なるフェーズは、ずばり「世界進出」、1000店舗のグローバル展開だ。

2018年から海外に出店を開始し、ニューヨーク・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ進出している。直近ではインドやマレーシアといった東南アジア圏への精力的な出店も準備中だという。

はたして大阪から誕生した「変な名前のラーメン屋」は、日本全国そして海外でも人気を集めるのか――。近いうちにラーメン業界の勢力図がガラリと変わる可能性も否定できない。

