猫が食べたら「危ない虫」6選

1.ハチ

庭やベランダに迷い込んできたハチを猫が前足で叩いたり、口で捕まえようとしたりするのは非常に危険です。口の中や喉を刺されると、激しく腫れて呼吸ができなくなる恐れがあります。

また、過去に刺されたことがある場合、アレルギー反応（アナフィラキシーショック）によって命を落とす危険もあるため、絶対に関わらせてはいけません。

2.ムカデ

ムカデは非常に攻撃性が強く、強力な毒を持っています。猫が手を出して噛まれると、激しい痛みや腫れだけでなく、毒の影響で嘔吐や発熱などの全身症状が出ることがあります。

夜行性で隙間に隠れていることが多いため、猫が執拗に隙間を気にしていたら注意が必要です。

3.ゴキブリ

ゴキブリ自体に強い毒はありませんが、非常に不衛生な場所を移動しているため、体中に多くの細菌や寄生虫の卵を付着させています。

これらを猫が食べてしまうと、激しい下痢や嘔吐を引き起こす原因になります。さらに、家のどこかで殺虫剤を浴びた・食べたゴキブリを食べてしまうと、猫が二次被害で薬品中毒を起こすリスクもあるため、放置は禁物です。

4.ノミ

ノミは非常に小さいため、猫が毛づくろいをしている最中にうっかり飲み込んでしまうことがよくあります。

厄介なのは、ノミが「瓜実条虫（サナダムシ）」という寄生虫を宿している場合です。飲み込んだノミを通じて猫のお腹の中で寄生虫が育ち、下痢を引き起こしたり、お尻から白い粒のような節が排出されたりすることがあります。

5.カメムシ

カメムシは攻撃を受けると、身を守るために強烈な臭いを持つ刺激液を噴射します。猫がこれを口に含んでしまうと、その刺激によって口の粘膜が炎症を起こしたり、泡を吹くような大量のヨダレを流したりすることがあります。

命に関わる毒性は低いとされていますが、猫にとっては非常に不快で苦痛な経験となるため、近づけないのが一番です。

6.ハエ

ハエはゴミ捨て場や動物の排泄物など、不衛生な場所に集まる習性があります。そのため、体や足にさまざまな病原菌を付けたまま室内を飛び回るので注意が必要です。

猫がハエを捕まえて食べてしまうと、それらの菌が体内に入り、お腹を壊す原因になります。また、ハエの種類によっては体内に寄生虫の幼虫を持っていることもあるため、単なる虫だと軽く考えないようにしましょう。

なぜ虫を食べると「有害」なの？

猫が虫を食べてはいけない理由は、見た目の問題だけではありません。大きな理由は「毒素」「寄生虫」「外傷」の3点です。

まず、ハチやムカデのように直接的な毒を持つ虫は、全身に悪影響を与えることがあります。

次に、ノミやゴキブリが媒介する寄生虫や細菌です。これらがお腹に入ると、慢性的な下痢や栄養不足を招き、子猫や高齢の猫にとっては大きな負担となります。

さらに、虫の硬い殻や鋭い足の棘が、猫のデリケートな口の中や喉、消化管を傷つけてしまう物理的なリスクも見逃せません。目に見えない影響として、家の中で使用した殺虫剤を浴びた虫を食べることで、間接的に毒を摂取してしまう「二次中毒」も非常に怖いです。昆虫と猫では殺虫剤での中毒量は異なりますが、摂取しないに越したことはありません。

これら複数のリスクが重なる可能性があるため、飼い主は「虫は猫にとって食べ物ではない」と正しく認識しておく必要があります。

もし猫が虫を食べてしまったら

愛猫が虫を食べてしまったときは、まずは飼い主が冷静になることが大切です。落ち着いてから「どの虫を」「いつ」「どのくらい」食べたのかを確認してください。

もし虫の死骸が残っていれば、ティッシュに包んで保存しておくと獣医の診断に役立ちます。無理に吐かせようとすると、胃の内容物が逆流して窒息したり、喉を傷つけたりする恐れがあるので、絶対にやめましょう。

食べた直後に異常がなくても、数時間はヨダレ、嘔吐、顔の腫れ、呼吸の様子などを注意深く観察しましょう。少しでも様子がおかしいと感じたり、毒性の強い虫を食べたと分かっている場合は、すぐに動物病院へ連絡してください。

受診の際は、いつから症状が出たかをメモしておくとスムーズです。初期対応が早ければ早いほど、猫の体への負担を最小限に抑えることができます。

虫を食べさせないための予防策

虫によるトラブルを防ぐ一番の近道は、猫が虫に接触できない環境を作ることです。まずはこまめな掃除を心がけ、虫の隠れ家になるような段ボールやゴミを溜めないようにしましょう。

網戸のほつれを直したり、侵入口となる隙間を塞いだりするのも効果的です。また、ノミなどの小さな虫については、動物病院で処方される定期的な駆虫薬を使用することで、ノミ寄生自体のリスクを大幅に減らせます。

猫が虫を追いかけるのは、狩りをしたいという本能によるものです。この欲求を虫に向けさせないために、毎日おもちゃを使ってしっかり遊んであげましょう。満足感を与えることで、家の中の虫への執着を薄めることができます。

また、観葉植物の周りは虫が発生しやすいため、猫が立ち入れないように工夫するのも良い方法です。日頃のちょっとした意識で、愛猫を危険から守ることができます。

まとめ

猫にとって虫は魅力的な獲物ですが、その体には毒や寄生虫、細菌など、健康を脅かすリスクがたくさん詰まっています。

もし愛猫が虫を食べてしまっても、パニックにならずに落ち着いて種類を確認し、異常があればすぐに病院へ相談してください。

日々の掃除とおもちゃでの遊び、そして定期的な予防薬を活用して、愛猫が安全に暮らせる環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：唐野智美)