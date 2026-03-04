「テキーラ32杯泥酔死事件」の公判が名古屋地裁で開かれた。法廷に立った板谷博希被告（44）は2023年5月、25歳の女性にアルコール度数40度のテキーラを32杯飲ませてわいせつ行為に及ぼうとし、急性アルコール中毒により死なせた罪に問われている。

【写真】美女をはべらせ、笑みを見せる板谷被告。芸能人さながらの自撮りも

3月2日の初公判で被告は「結果として亡くなったことは事実だが、わいせつ目的は一切なかった」と起訴事実を否定、弁護側は無罪を主張した。自らを"経済マフィア"などと名乗っていたこの男の人物像を、事件の内容とともに振り返る。

地方紙記者の解説。

「板谷被告は2023年5月、知人の男（当時30、不起訴処分済み）と共謀して飲食店で女性に酒を飲ませてホテルに連れ込み、意識がないとわかった上で必要な救護をしなかったわいせつ略取と保護責任者遺棄容疑疑いで逮捕された。しかし翌月21日夜に女性が低酸素脳症で死亡したことで、訴因が準強制性交致死とわいせつ略取になった。

被告らはホテルで性行為に及ぼうとしたが、女性が重篤な状態にあることに気づいて断念し、119番通報。救護隊が来る前にその場から逃走していたことがわかっています」

初公判の冒頭陳述では、事件までの経緯が以下のように明かされた。

「検察官によれば、まず被告は知人らと訪れた馴染みのバーで店員に『誰か女呼んで』などと指示。その後に訪店した初対面の女性に、『まだまだ飲めるでしょ』と煽って約1時間半にわたってテキーラ32杯を飲ませた。この間、『ホテル行こうよ』などと執拗に女性を誘い、服の上から胸を触るわいせつ行為などもしていたとされる。

また似たような手口で、酩酊状態の女性をホテルに連れ込んだ過去があることも指摘されました」

すでに述べたとおり、被告は起訴事実を否定している。同席した弁護士は「被告は女性に『酒を飲めるのか』と聞いたところ被害者がうなずいたのでテキーラを注文した」などとも説明した。

過激な犯行からSNSでも騒がれているこの男の正体は、"半グレグループ"をまとめる人物でもある。大手紙社会部記者はこう話す。

"経済マフィア"や"酒ヤクザ"と自称して…

「"IFJグループ"、"経済マフィア"などと名乗り、弟の2人とトップを張って、半グレや不良を率いてはしょっちゅう警察の厄介になっていました。

もとは名古屋を拠点にする暴走族『徳命会』の元総長で、20代の頃は暴走族や反社会勢力の構成員を率いる"窃盗団"のリーダー格でもあった。この窃盗グループは盗難したバイクや車を足に使い、リサイクル店や宝石店を何軒も狙ったとされている。

また稼いだ金は飲み代などに充てられていた。もう20年近く前の話ですが、少なくとも1000件ほど被害があり、被害額は数千万円にのぼったと言われています」

いまだに残る被告のSNSには、当時の生活ぶりがうかがえるものが残されている。自身のグループについては〈稼ぐか死ぬかの経済マフィア集団〉と記載し、投稿を通じて人材募集も行っていた形跡もある。SNSにはハイブランドの私物やシャンパンの写真がずらりと並んでいる。中には金にまつわるこんな投稿も確認できた。

〈金銭は人間の抽象的な幸福だ！だからもはや具体的に幸福を享楽する能力のなくなった人はその心を全部金銭にかけるようになる！！そんな寂しい生き方は無いだろ？故に金を失っても居る仲間を心から愛して行きたい！！オスオーッス！！〉

また、以下のように自身の"人生観"を語っていることも多い。

〈理屈じゃなく直感に従え！理屈は普遍しか生まない反面直感は創造を産む！！いちいち考えず思った事は先ず行動に移せば良いんだよ！！オスオーッス！！〉

致死量の酒を女性に飲ませたことからも想像に難くないが、被告は無類の酒好きでもあったようだ。自分でも多数の投稿に「#酒ヤクザ」と複数回、タグ付けしている。

あるときは、〈最近飲みだすと確実に12時間以上飲み続けているから正直悔やむ事しばし〉と、アイスペールに酒を入れて一気飲みしている様子が。周りに酒を飲ませるのも好きなようで、〈シャンパンチャレンジ 1分以内に飲みほしたら景品出しまーす！！ 見事30秒でクリアしたよ！！〉などと、仲間に酒を一気飲みさせて楽しむ動画も残されていた。

酒を大量に飲ませ、1人の女性を死なせた板谷被告。今後も無実の主張を貫き通すのか──。