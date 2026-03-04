高市首相の”トランプ贔屓”は危うい…日本の経済成長に欠かせない「2つの地域の名前」

対米投資で日本企業の株価は上昇

トランプ政権は現在、議会承認のないイランへの軍事攻撃や関税を巡る最高裁の違憲判決など、内外で多くの難題に直面している。特に欧州との間では、グリーンランドの所有権や追加関税を巡り深刻な亀裂が生じており、米国が法の秩序に背を向けたとの懸念が広がっている。

こうした米欧関係の悪化を背景に、世界のパワーバランスは急変した。カナダや英国による対中接近、EUによるインドやメルコスール（南米5カ国でつくる関税同盟）とのFTA妥結など、米国抜きの経済連携が世界規模で加速している。

とりわけ、自国経済の再興を最優先するトランプ政権の姿勢は、日本企業の経営戦略にも大きな影響を与えている。

トランプ大統領は、貿易相手国から直接投資を誘致し、製造業の復興につなげようとしている。1月、韓国の対米投資の実行が遅すぎるとして、関税引き上げを表明した。2月、わが国は、トランプ大統領の要請に応じて3分野での投資を発表した。ガス火力発電、米国産原油輸出港、人工ダイヤモンド生産事業で計360億ドル（5.5兆円、日米戦略投資計画5,500億ドルの6.5%）を投じる計画だ。

現在も米国経済の潜在成長率は相対的に高い。

特に、AIデータセンターの電力需要は拡大している。ガス火力発電分野での業績期待は高い。そうした見方から、第１弾の対米投資案発表後、電線大手の住友電気工業、古河電気工業などの株価は上昇した。次期対米投資の有力候補である原子力分野では日本製鋼所や岡野バルブ製造も買われた。

米国優先は危うい

高市首相は、トランプ大統領との関係を重視している。

投資家の目線は、日本企業の対米戦略に向かいがちだ。それに加え、わが国企業は、欧州・中国が重視する米国抜きの経済連携にも対応する必要がある。これはトランプリスクの分散につながるはずだ。

今回、米国の最高裁は、IEEPA（国際緊急経済権限法）を根拠とする関税は違憲との判断を下した。それに対し、トランプ大統領は根拠法を変え、関税をかけると表明した。

日本企業は米国事業だけを重視すると、トランプ大統領の意向に振り回される可能性が高い。リスクを抑えるために、インドや欧州諸国での事業領域の拡張は避けられない。

ただ、中国との関係は一筋縄ではいかない。インドネシアでは、中国主導で進んだ高速鉄道事業が損失拡大、債務増大の元凶になっている。財源を確保せず延伸計画が実行されると、インドネシアの財政悪化は避けられないだろう。

本来、高速鉄道事業は、わが国の企業が比較優位性を発揮する重要な機会であったはずなのだが、中国サイドの無謀ともいえるプランが採用されてしまった経緯がある。

2月20日、高市首相は施政方針演説を行った。首相は9回、経済安全保障を中心に対米関係に言及した。欧州、インドなどのグローバルサウスとの連携に関する、踏み込んだ言及はあまり見られなかった。

ただ、海外では、世界のGDPの25％程度を占める米国以外の国が連携し、自由貿易の推進など戦後の世界経済、国際情勢を支えた基盤を守るべきとの論考は多い。その中で欧州やインドが果たす役割は大きいはずだ。

高市政権がとるべき政策

重要なのは、日欧がインドなどグローバルサウスと協力し、米国が多国間の政策連携に回帰するのを待つ、あるいは回帰しやすい環境を整備することだろう。高市政権発足後、欧州では、日欧は“自由で開かれたインド太平洋 （FOIP）”の理念は共有したものの、政策の優先順位は明確ではないとの指摘がされている。これは、日欧双方への要請と解釈できる。

米欧関係の亀裂が深まる中、トランプ大統領と良好な関係を保つ高市首相の役割期待は高いとの見方もある。

高市政権の政策指針として、米国と経済安全保障関係を拡充する意義は高い。これに加え、わが国が欧州諸国や親米派の新興国などと、対米関係の必要性を再度共有できるとよい。こうした政策指針は、わが国がトランプリスク、アフタートランプの世界に対応しつつ多国間連携を推進することにつながる。

明確な意思の表明は相手（他国）からの理解、信頼感の獲得に欠かせない。反対に、対米関係ばかりを優先すると、わが国が米国抜きの多国間経済連携に乗り遅れる恐れが高まるだろう。

それは、わが国の企業、産業、経済にマイナスだ。米欧の亀裂が深刻な環境であるからこそ、わが国は両陣営の利害調整に能動的に取り組むべきだ。アセアン新興国との経済連携につなげる必要性も高い。そうした政策指針が今後の高市政権には求められる。

