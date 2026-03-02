【山口県山陽小野田市】創作地中海料理店「ソル・ポニエンテ」に、3月限定の春のごちそうメニューが登場！



富士商グループホールディングスのグループ会社である富士商が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」は、3月1日(日)〜30日(月)の期間限定で、“春のごちそう”として、春の食材をふんだんに使用した月替わりメニューを提供する。

春野菜や海の幸を使ったパスタとピザ

やわらかな陽ざし、芽吹きはじめる草花――。そんな季節の移ろいを、料理から感じてほしいとの思いから、「ソル・ポニエンテ」では期間限定メニューを用意。「春を迎える準備」をテーマに、菜の花や新じゃが芋、筍など、この時期ならではの味覚を取り入れた特別なラインナップが揃う。

3月の月替わりメニューには、4品が登場する。



「芝海老と菜の花のアラビアータ」1,800円(税込)は、定番人気のアラビアータをアレンジした一品。香ばしく焼き上げた芝海老の旨みと、旬の菜の花のほろ苦さが、ピリッと辛いトマトソースに爽やかなアクセントを添える。



芝海老の出汁が溶け込んだソースは、ひと口ごとに広がる奥深い味わいだ。



黄色と緑で彩る、春色の「菜の花と新じゃが芋のボンゴレジャッロ」1,500円(税込)は、あさりの旨みに、菜の花のほろ苦さが絶妙に重なり、季節ならではの味わいを生み出す。



ほくほくとした新じゃが芋の食感がアクセントとなり、軽やかでありながら奥行きのある仕上がりとなっている。



「ロースハムと菜の花のクリームピザ マスタード風味」2,000円(税込)は、緑と黄色が映える、春カラーのクリームピザ。



ロースハムの旨みと菜の花の香りを包み込む濃厚なクリームソースに、マスタードの爽やかな辛みが加わり、新鮮な味わいを生み出す。



大ぶりでプリプリのイイダコと旬の筍を贅沢に使用した「イイダコと筍のパエリア」2,200円(税込)は、食卓に運ばれた瞬間、目を引く華やかなビジュアルも魅力。



噛むほどに広がるイイダコの濃厚な旨みと、筍のシャキッとした食感が楽しめる。

カフェおすすめの牛タンシチューも



「牛タンシチュー」1,700円(税込)は、寒い季節にこそ味わいたい、カフェのおすすめメニュー。時間をかけて丁寧に煮込んだ牛タンは、驚くほどやわらかく、口の中でほろりとほどける。濃厚ながらもやさしい味わいのシチューは、パンまたはライスが選べるのも魅力のひとつで、ランチにも、少し遅めの食事にもぴったりだ。

季節限定のデザートもチェック



さらに食後のデザートとして、みずみずしい苺とベリーを贅沢に使用した「ベリーと苺のタルト」650円(税込)を用意。

爽やかな酸味とタルトのコクがバランスよく広がる華やかな一皿は、食事の最後を締めくくるのに最適な季節のおすすめケーキとなっている。

隈研吾氏設計の建築で楽しむ至福のひととき



スペイン語で「夕陽」を意味する「ソル・ポニエンテ」。レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができる。



太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、世界的建築家である隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃え、あらゆる年代の人が楽しめる創作地中海料理を用意している。

「ソル・ポニエンテ」の春のメニューを味わいながら、家族や大切な人と特別なひとときを過ごしてみては。

■レストラン＆カフェ ソル・ポニエンテ

住所：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30〜15:30(L.O.14:30) ※土日祝11:00〜

DINNER 17:30〜21:00(L.O.20:00) ※11月〜1月17:00〜

カフェ 11:30〜18:00(L.O.17:00) ※土日祝11:00〜

定休日：火曜日

公式HP：https://sol-poniente.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402

(丸本チャ子)