仕事用、休日用。シーンごとにバッグを持ち替えるのって、面倒。朝バタバタしながら中身を入れ替え、「あ、イヤホン入れ忘れた」と気づくんですよね……。

この悩みを一気に解決してくれるのが、「THE Tote」。

きちんと見えて気張りすぎない。PCも入るのにゴツくない。このバッグひとつで、想像以上に出かける準備がスマートになります。

サイズが絶妙。“ちょうどいい”の極み。

トートバッグ選びでいちばん悩ましいのはサイズ感。大きすぎれば野暮ったく、小さすぎれば結局サブバッグが必要になります。

そんなときに見つけたのが「THE Tote」。名前の通り、“これぞ定番の”トートバッグです。

i一般的なトートバッグより一回り小さいA4サイズで、A4書類も15インチのPCもきれいに収まる設計。それでいて、見た目は驚くほどすっきり。肩にかけたときの収まりも手持ちにしたときのバランスもよく、スタイルに自然に溶け込みます。

これは、毎日使いたい一軍バッグになりそう！

ごちゃつかない。探さない。崩れない。

バッグの使いやすさを左右するのは、ポケットの位置と大きさ。「THE Tote」はそこもばっちりフォローしてくれます。

外側には、左右で深さを変えたポケット「クイックスロット」を配置。例えば片方にはスマートフォン、もう片方にはイヤホンや鍵、小さめの財布を。

入れる場所が自然に決まり、迷わず取り出せます。

内側にはB5サイズ対応のファスナーポケット。11インチのタブレットやB5ノートがぴったり収まり、バッグの中で倒れたり折れたりしにくい設計です。

さらに、PCを守るクッション付き収納も装備。

これだけのものが効率的に収納できる驚くべき収納力！使うほどに、よく考えられていると実感できるつくりです。

本革なのに軽いし、ほどよいやわらかさ。

本革バッグの弱点は重さ。けれど「THE Tote」は約730gと、肩にかけても負担を感じにくい軽さです。そして軽いのに自立するんです。

柔らかすぎれば自立せず、硬すぎれば扱いにくい。そのバランスを見極め、芯材の量を調整。快適さと見た目の美しさを両立する“ちょうどいい硬さ”に仕上げています。

素材には上質なイタリアンレザーを採用。しっとりとした手触りと落ち着いた艶がありながら、撥水性も兼ね備えています。水や傷に強く、急な雨の日でも気兼ねなく持てるのが魅力です。

底面には底鋲を付け、擦れも防止。使うほどに馴染み、自分だけの風合いに育っていく。手にした瞬間より、数年後が楽しみになる「THE Tote」。お得な割引販売は終了間近とのことなので、以下のリンク先へ急ぎましょう！

