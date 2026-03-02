3月1日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。愛兎・しろくんが2月の終わりに旅立ったことを報告した。

【写真】愛兎・しろくんと娘と過ごした思い出SHOTなどを公開

この日更新したブログで、安は、「実は我が家のしろくんが、 2月の終わりにお空に旅立ちました」と報告。

年末ごろから体調を崩していたといい、「そこから持ち直して、を繰り返していましたが、 2月はたくさん病院にも行って、 しろくんとても頑張ってくれました」と明かした。

そして、「我が家をたくさん癒してくれたしろくん」「家族みんな、しろくんに感謝でいっぱいです。」「しろくんありがとう」と、あふれる思いを綴った。

さらに、ふわふわとした愛らしいしろくんの写真や、安や娘と触れ合う姿などの写真と共に、「先代の、ミミくんにも会えていますように」「もふもふしろくん、 本当にありがとう」と、何度も感謝の言葉を重ね、ブログを締めくくった。

お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。しろくんについては、2021年5月23日に更新したブログにて、しろくんを迎えたことや、長女が名付けたことを明かしていた。