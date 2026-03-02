【ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン】 4月25日 発売予定 価格：5,280円

タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」を4月25日に発売する。価格は5,280円。

話しかけると、メタモンがぴょこぴょこ動きながらしゃべったり歌ったりするぬいぐるみのおもちゃが登場。ぴょこぴょこ動きながら13種類のおしゃべりでリアクションしてくれる。

たくさんおはなしすると特別なおしゃべりをしてくれることも。また、しばらくのあいだ話しかけたりしないと、メタモンがかまってほしそうに話しかけてくる。

動力は単4形アルカリ乾電池×3（別売）。タカラトミーモールなどでは予約受付が実施されている。

「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」商品詳細

4月25日 発売予定

価格：5,280円

電池：単4形アルカリ乾電池×3（別売）

パッケージサイズ：W260×H180×D150mm

対象年齢：3歳～

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon