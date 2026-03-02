【ポケモン】「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」、4月25日発売メタモンがおしゃべりしながらぴょこぴょこ動く！
タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」を4月25日に発売する。価格は5,280円。
話しかけると、メタモンがぴょこぴょこ動きながらしゃべったり歌ったりするぬいぐるみのおもちゃが登場。ぴょこぴょこ動きながら13種類のおしゃべりでリアクションしてくれる。
たくさんおはなしすると特別なおしゃべりをしてくれることも。また、しばらくのあいだ話しかけたりしないと、メタモンがかまってほしそうに話しかけてくる。
動力は単4形アルカリ乾電池×3（別売）。タカラトミーモールなどでは予約受付が実施されている。
「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」商品詳細
電池：単4形アルカリ乾電池×3（別売）
パッケージサイズ：W260×H180×D150mm
対象年齢：3歳～
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon