まるでパズルのピースがはまったようにぴったりとくっついて眠る猫ちゃんたちの姿が、375万再生を超えて癒しを届けています。思わず笑顔になってしまうその光景には、「芸術的すぎる寝相ｗ」「かわいすぎます♡」と、たくさんのコメントが寄せられています。

パズルのように重なって眠るそる君とれあちゃん

Instagramアカウント『solとleaのおうち。』に、猫ちゃんたちが仲良く眠る姿が投稿され、笑顔を届けています。その光景に映っているのは、茶白猫のそる君と茶トラ猫のれあちゃん。いつも一緒にいる仲良しのふたりですが、この日はそんなふたりの仲良しさが分かる光景が繰り広げられていたとのこと。飼い主さんがお昼寝中のふたりの姿を覗いてみたところ…なんと、れあちゃんのお腹にそる君が顔を乗せ、れあちゃんもそる君のお腹にぴたりと手を沿わせて眠っていたのだとか。

その姿は、まるでパズルのピースが重なり合っているかのよう。隙間なくくっついて眠るふたりの姿からは、お互いのことをどれだけ大好きなのかが伝わってきます。

お互いに安心して眠る姿にキュン♡

そんなふたりは、よく一緒にお昼寝をしているのだそう。別の日には、お互いのお顔をぴったりとくっつけて眠るそる君とれあちゃんの姿が見られたといいます。

「夫婦は似る」といいますが、鏡に映ったように左右対称な姿で眠るふたりの姿を見ていると、仲が良いほど似てくるのは猫ちゃんも同じなのかもしれないと思わせてくれます。

そんなふたりの姿を少し遠くから見てみると、なんとハートの形のような体勢で眠っていたとのこと。近くから見ても遠くから見ても、たくさんの癒しを届けてくれるそる君とれあちゃんなのでした。

みんなとも仲良くお昼寝♪

まるで双子のように仲良しなお昼寝姿を見せてくれたそる君とれあちゃんですが、他の猫ちゃんとお昼寝をすることもあるのだそう。別の日には、ベッドの上で眠るそる君の近くにはサバ白猫のらう君の姿が。

気持ち良くお昼寝をしていたらう君が前足をグッと突き出して伸びをすると、そる君に当たってしまったとのこと。らう君の前足が腕に当たったそる君は一瞬驚いた表情を浮かべますが、腕に当たったのがらう君の足だと分かると、何事もなかったかのように二度寝を始めたといいます。

そんな和やかなふたりの後ろには、キジ白猫ののる君の姿もあります。そんなゆったりと穏やかに眠る猫ちゃんたちの光景が、たくさんの人に癒しを届けてくれるのでした。

パズルのように重なり合って眠るそる君とれあちゃんの姿には、「ナイスストレッチ」「陰陽のマークかと思ったｗ」「気持ち良く寝られるのは幸せのひとつだよね」と、温かなコメントがいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『solとleaのおうち。』では、そんな仲良しなそる君とれあちゃん、そして家族猫ちゃんたちの穏やかで優しい日々が綴られていますよ。

