reGretGirl、新曲「サブマリンユース」配信決定。東名阪クアトロワンマンも開催
reGretGirlが、4月8日(水)にデジタルシングル「サブマリンユース」をリリースすることを発表した。
「サブマリンユース」は４月よりスタートするTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲。本日開催された先行上映イベントの中でリリース日も発表された。
楽曲は青春ラブコメディにぴったりの軽快でさわやかなアップナンバーとなっており、青春の甘酸っぱさ・儚さや繊細さを感じられるような歌詞も注目どころとなっている。アニメ本PVでは楽曲の一部を先行して聴くことが可能だ。
また、本日開催されたFCツアー＜reGretGirl FanClub Tour “第2回 ニーロク集会” - リグワン グランプリ -＞の名古屋公演にて、reGretGirl初の東名阪クアトロワンマン＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞の開催も発表された。7月31日(金)名古屋、2026年8月14日(金)大阪、2026年8月20日(木)東京の3公演は開催される。チケットはFC有料会員先行を受付中。
■Digital Single「サブマリンユース」
2026年4月8日(水) 配信スタート
■＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞
2026年7月31日(金) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月14日(金) 大阪 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月20日(木) 東京 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
〇チケット先行販売
reGretGirl Official Fan Club “ルート26” 有料会員先行
受付期間：3/1(日)20:00〜3/6(金) 23:59
URL：https://www.regretgirl.com/feature/route26_3city3piece_1
○reGretGirl Official Fan Club “ルート26″へのご入会はこちら
https://www.regretgirl.com/feature/entry
■TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』
■イントロダクション
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。
いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。
ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、
シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
■キャスト
前原真樹：石谷春貴
朝凪 海：石見舞菜香
天海 夕：鈴代紗弓
新田新奈：長谷川育美
■スタッフ
原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
キャラクター原案：日向あずり
コミカライズ担当：尾野 凛
監督：橘 秀樹
副監督：柴田 匠
シリーズ構成・脚本：大知慶一郎
キャラクターデザイン：滝本祥子
服装デザイン：林 夏菜
総作画監督：滝本祥子・林 夏菜
美術監督：諸熊倫子
背景スタジオ：スタジオ天神
色彩設計：月野えりか
3D監督：齋藤威志
3DCGスタジオ：ワイヤード
撮影監督：柳田貴志
撮影スタジオ：EXPLOSION
音響監督：土屋雅紀
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平
編集：仙土真希
編集スタジオ：REAL-T
制作スタジオ：CONNECT
■公式サイト https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
■公式X https://x.com/2ndinclass #クラにか
© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
◾️＜reGretGirl FanClub Tour “第2回 ニーロク集会” - リグワン グランプリ -＞
2026年3月1日（日）愛知 新栄RAD SEVEN
OPEN 17:00/START 17:30
2026年3月5日（木）大阪 心斎橋Live House Pangea
OPEN 18:00/START 18:30
2026年3月26日（木）東京 Spotify O-Crest
OPEN 18:00/START 18:30
