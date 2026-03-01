■TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』

■イントロダクション

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！

■キャスト

前原真樹：石谷春貴

朝凪 海：石見舞菜香

天海 夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美

■スタッフ

原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：日向あずり

コミカライズ担当：尾野 凛

監督：橘 秀樹

副監督：柴田 匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林 夏菜

総作画監督：滝本祥子・林 夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT

■公式サイト https://kuranika.asmik-ace.co.jp/

■公式X https://x.com/2ndinclass #クラにか

© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会