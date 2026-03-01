スズキの小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」が人気だ。2025年1月の発売直後、注文が殺到しわずか4日で受注停止に。それを受け、26年1月に一部仕様変更して、受注を再開した。なぜジムニー、そして歴代初の5ドア使用のノマドは愛されるのか。自動車ライターの小沢コージさんがレポートする――。

筆者撮影

■4日で5万台受注したジムニーノマドの魅力

2026年1月30日、ちょうど1年ぶりに「ジムニー ノマド」の受注が再開されました。「ノマド」は、世界でほぼ唯一とも言える本格コンパクトクロカン4WDのスズキジムニーに追加された歴代初の5ドアモデルです。

3ドアのジムニーとは異なり、ホイールベースを34cm伸ばして5ドアにしたのが最大の特長です。簡単に言うとジムニー初のファミリー向けSUVと言ってもいいでしょう。

正式発売は25年1月30日ですが、なんとその4日後には約5万台も受注！ これはバブル期のトヨタマークII（当時は“月間”数万台）をも凌ぐ国産車最多レベルで、当初の月販目標は1200台だっただけに、単純計算すると5万台÷1200台＝41カ月強。ざっくり納車完了まで3年半かかる計算になります。

よってそれ以降に受注する人は発売から4年後（2029年以降）に納車されるかもしれずで、マイナーチェンジすら見込めるタイミング。さすがに待たせすぎと判断したわけで、あれから1年、スズキはインド生産車であるノマドの現地増産を決定。日本割り当て分を約3倍の月間3300台に引き上げるなどして今回の受注再開までこぎ着けたわけです。

しかも前回と同じ轍は踏むまいと売り方を変えています。

まず26年1月30日から2月28日までの期間限定受注で、しかも抽選方式。3月1日以降は普通に受注を受け付けるようです。色々と試行錯誤した結果、安定供給を図ろうとしています。

また2025年受注分の5万台分は納車のスピードアップで来年中には完了する見込みです。

■価格はまさかの“ほぼ据え置き”

ノマドは1年ぶりの販売再開と同時にマイナーチェンジも発表しており、肝は先進安全のアップデート。

国内生産のジムニーと同様に最新のスズキデュアルセンサーブレーキサポートIIを搭載し、車線逸脱抑制機能を標準装備。

さらに追従クルーズコントロールやカラーのマルチインフォメーションディスプレイ、スズキコネクトにも対応し、ボディカラーも新色のグラナイトグレーメタリックを新設定。メーカーオプションでバックアイカメラ付ディスプレイオーディオも付けられるようになりました。

筆者撮影 必要計器をシンプルに収納した立方体のクラスター。機能に徹した飾らないデザインが特徴的だ。 - 筆者撮影

ここにきて国産3ドアジムニーと同等の最新機能が味わえるようになったわけです。

個人的に凄いと思ったのが価格で、5MT＆4AT共に292万6000円。当初は5MTが265万1000円、4ATが275万円でした。これだけ超人気なだけに大幅値上げでも文句は出ないだろうに普及型の後者で17万円ほどしか上がってないのです。

ユーザー側からしてみると転売ヤー対策にもなるはずだし、もっと高くしてもよかったのでは？ と思えるほどです。

■エンジンもギア比も「ジムニー シエラ」と一緒

なにより、なぜジムニーノマドは異様ともいえる人気を発揮しているのでしょうか？ もちろんそこにはリアに追加された2枚の左右ドアや、全長・ホイールベース共に34センチずつ伸ばしたことによる利便性のアップがあります。

筆者撮影 3ドアジムニーと決定的に違うのは後席の快適性。足もとスペースは余裕がある。 - 筆者撮影

そもそも日本でスタイリッシュな3ドア車や2ドアクーペが売れたのはスタイル重視のバブル期以降まで。例えばハッチバックで有名なホンダシビックは、当初3ドアハッチが人気でしたが次第に下火になり、2000年代の8代目ではハッチバックごと消え去り、2017年に国内復活した10代目は5ドアハッチと4ドアセダンのみ。

今や日本において3ドア市場は壊滅的で、逆に言うといままでジムニーがよく売れていたなと思えるほどです。

同時に新型ノマドは、一見グリルにメタリック塗装がされていたり、全グレード丸型LEDヘッドライト化されたりするなど装備や質感が微妙に上がっています。

ところが基本となるボンネットやフロントフェンダーなどのフロントセクションや、リアバンパー形状にしろ、普通乗用車であるジムニーシエラと全く同じだし、中身の1.5L直4エンジンはピークパワー＆トルクの102ps＆130Nmまで完全同一。エコなマイルドハイブリッドすら付いていません。

せめて都市生活者向けにギアボックスを多段化して欲しかったですが、5MTと4ATはギア比まで含め、シエラと完全同一。高速では相変わらずエンジンが多めに回ってウルサいのです。

■どこか未完成､だがそれがいい

つまりジムニーノマドは、利便性が上がったとはいえ、根本は悪路走破性に特化した硬派なクロカン4WDそのもの。

小沢も公道を走って感じましたが、同じ5ドアSUVとはいえ軽乗用車のスズキハスラー、リッタカーのスズキフロンクスやトヨタヤリスクロスとは快適性の“質”が違います。

最新ナビこそ付きますが、メーター類はいまどき完全なるアナログ2眼です。

走りにも本格ラダーフレーム付きボディならではのギクシャク感が残っていたり、縦置きエンジンSUVならではのリアシートの狭さやボール＆ナット式ステアリングならではのフィールの甘さが感じられたり、最新FFプラットフォームベースのSUVを比べるとどこか未完成なのです。

筆者撮影 5ドアで初採用された、2トーンカラーのシズリングレッドメタリック／ブラックルーフ。 - 筆者撮影

ただし、それでもノマドはなぜか妙に楽しい。例えばステアリングフィールは緩さの中にも機械を操っている手応えがあり、段差でギクっと衝撃が入る乗り心地に不思議な懐かしさがあります。コレは小沢が今やアラ還のクルマ好きということもありますが、若い人も意外と同様に感じているようです。

■こんな魅力を持つ車は他にない

ノマドにはジムニーが5ドア化して便利になった魅力と、古典的な箱型デザインに回帰したファッショナブル性能、古典的でメカニカルな操作フィーリングが同居しています。

言わば、モダンで都会的なクオーツ時計の中で異彩を放つ、シンプルかつミリタリーな機械式時計のようなものです。イタリアのパネライとは言いませんが、セイコーの正確かつタフで壊れない機械式ダイバーズウォッチのような距離感。

そういうタッチであり、魅力を持つクルマが今はほぼ皆無なのです。ノマドはジムニーという超アナログなSUVを56年間も作り続けてきたスズキだから生み出せたある種奇跡のプロダクト。しかも当初はここまでの大衆受けを全く狙っていなかった。だからこそ逆にここまで大ヒットしたのかもしれません。

こういう奇跡が時々生まれるから自動車評論はやめられないのです。

筆者撮影 ラッゲジスペースは211Lの荷室容量を確保している。キャンプ用品をがっつり詰め込める大きさになった。 - 筆者撮影

----------

小沢 コージ（おざわ・こーじ）

自動車ライター

1966（昭和41）年神奈川県生まれ。青山学院大学卒業後、本田技研工業に就職。退社後「NAVI」編集部を経て、フリーに。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。主な著書に『クルマ界のすごい12人』（新潮新書）、『車の運転が怖い人のためのドライブ上達読本』（宝島社）など。愛車はホンダN-BOX、キャンピングカーナッツRVなど。現在YouTube「KozziTV」も週3〜4本配信中。

----------

（自動車ライター 小沢 コージ）