Snow Man阿部亮平、現地でフィギュアスケート“りくりゅうペア”の演技を生鑑賞「やっぱりすごかった」

2月26日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』に出演した、Snow Manの阿部亮平が、冬季オリンピックを現地観戦した感想を語った。

【関連】Snow Man阿部亮平、メンバー間の“お年玉事情”を明かす「3人に僕はあげました」

番組中、プライベートで、イタリアで開催された『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』を見に行っていたと明かした阿部は、「合計4競技見たのかな。アイスホッケーと、フィギュア2つとスピードスケート」とコメント。

また、特に好きだった種目を聞かれると、「フィギュアの団体の、ペアの演技」「やっぱり“りくりゅう”ペアのとかはやっぱりすごかったし」と、フィギュアスケート・ペアで金メダル、団体で銀メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手ペアの名前を挙げた。

続けて、「僕らもやっぱりアクロバットの動きをするから」「そういう時ってさ、結構、地面大事だったりするじゃん。氷の上でやってるから。すっごいなって」「音楽に乗せて滑ったりするわけだけど、明確なその、俺たちの“ドンッドンッ”っていうカウントみたいのがわからない、結構オーケストラっぽい」「（そういう曲で）めちゃくちゃ振り付け合わせていく。すごいなとか思ったりね」と語っていた。