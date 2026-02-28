27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、3月7日（土）に日立市池の川さくらアリーナで開催されるSVリーグ女子第18節GAME1のSAGA久光スプリングス戦にて、『and ST presents LOWRYS FARMサンクスマッチ』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

「株式会社アンドエスティHD」によって開催される本企画。「株式会社アンドエスティHD」は茨城県で創業され、アパレルや雑貨、飲食などのブランドを展開している。同社のグループ企業である「株式会社アンドエスティ」は、50ブランド以上の公式ファッション通販サイト「and ST （アンドエスティ）」の運営などを行っている。

今回は、先着2,000名にオリジナルトレーディングカードをプレゼントするほか、株式会社アンドエスティHDのグループ企業「株式会社アダストリア」のファッションブランドである「LOWRYS FARM」のアイテムが抽選で当たるハーフタイムイベントを実施するとしている。

また、当日はプレゼンターとして元プロバレーボール選手の比金みなみさんが登場。比金さんは久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）に在籍した過去を持ち、現在は「LOWRYS FARM」のプレスとして活動している。

この機会に会場へ足を運んでみてはいかがだろうか。