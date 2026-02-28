Photo: 佐々倉男子

コードがないだけで、使うハードルがここまで下がるとは思いませんでした。

Ninja「コードレスミキサー Blast Max」（税込1万3860円）は、氷や冷凍フルーツも砕ける充電式ミキサー。購入してからというもの、ほぼ毎日使っており、ここまで生活に入り込むとは想像していませんでした。気づけばこれ無しの朝や昼を考えられなくなっているほど。

コードレスだから家の自由度が上がる

Photo: 佐々倉男子 下部のモーターパーツと、上部のボトル部分で分離。ボトル内部にミキサーの刃が付いている

従来のミキサーと違い、コードがないのでキッチンに固定されません。ダイニングでも、書斎でも、ベランダでも使える。思い立った場所でさっと使えるのが、想像以上に快適です。

本体は高さ約31cm、重さは約1.1kg。1リットル級の保冷ボトルに近いサイズ感で、持ち運べなくはないけれど、それなりの存在感はあります。容量は最大530mlと、2〜3人分のスムージーを作るには十分です。USB-Cで約3時間充電すれば、30秒前後のブレンドを20回以上こなせる設計で、体感として1〜2週間に1度の頻度で充電すれば問題ありません。

Photo: 佐々倉男子 直接飲める飲み口は、密閉できるので中身が入ったまま持ち出すこともできる

そして個人的に良かったのがお手入れの手軽さ。容器一体型で構造もシンプル、しかも食洗機にも対応しているので、使用後の洗うハードルが低い。だからこそ、毎日続きます。

実際、スムージーを飲むのが習慣として根付き、冷凍フルーツを常備するようになりました。最近は種類も豊富で、ベリーやマンゴー、ミックスフルーツも手軽に手に入ります。材料さえあれば、たった数十秒で1杯分が完成するので、冷凍コーナーを見るのが楽しくなりました。

また公式サイトにはスムージー以外にも、スープやソース、ドレッシングなどのレシピが多数掲載されています。まだまだ挑戦できていないレシピばかりで、使い道の広さを感じさせます。

氷も砕くパワー。家電としての実力も本気

Photo: 佐々倉男子 3つのAuto-iQプログラム（Blend／Crush／Smoothie）で回転を自動制御し、ボタン1つで安定した仕上がりに

コードレスと聞くと非力な印象がありますが、このモデルはまったく違いました。高出力モーターと専用ブレードを搭載し、氷や冷凍フルーツも問題なく粉砕。

正直、最初は心配で恐る恐る氷を少量だけ入れていましたが、コードレスとは思えないパワフルなモーター音を聞いてその不安は一蹴されました。今では気にせず、氷を思う存分投げ入れています。

コンビニのスムージー代をまるっと節約

Photo: 佐々倉男子

個人的に大きかったのはここ。セブンイレブンのスムージーが好きでよく買っていましたが、気づけば月に数千円…。このミキサーのおかげで、自宅で“スムージー欲”を発散できるようになり、スムージーは「買うもの」から「作るもの」に。

ダイエット中でも無理なく続けられますし、昼の眠気対策として糖分とビタミンを摂るのにも役立っています。外に持ち出す機会よりも、家の中での出番のほうが圧倒的に多い。コードレスだからこそ用途が広いというのは、使ってみて実感したポイントです。

そして何より、ほぼ料理をしない自分が、こんなにもミキサーを毎日使う道具として使うとは思ってもいませんでした。

Source: Ninja