sumikaが、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌である「Honto」のライブ映像を公開した。

このライブ映像は、2月23日に行われたイベント＜友達あつまれ〜！映画ドラえもん公開直前特別試写会＞でのパフォーマンスを収録したもので、sumikaが「Honto」をライブ初披露した映像となっている。限られた入場者のみ見ることができたプレミアムなライブなので、是非チェックして欲しい。

そしてこのライブ映像が、毎週土曜日17時に放送中のTVアニメ「ドラえもん」のエンディングで、3月7日から放送されることが決定した。

◾️「Honto」

2026年2月25日（水）リリース

2026年2月25日（水）リリース

CD購入：https://sumika.lnk.to/Honto_SG

▼「Honto」配信リンク

https://sumika.lnk.to/Honto_ep

https://sumika.lnk.to/Honto_ep 初回生産限定盤（CD＋BD＋封入特典：オリジナルトートバッグ）

SRCL13571~3 \7,900（税込）

DISC1（CD）

1.Honto

2.赤春花（feat. 幾田りら）

3.Blue

4.ルサンチマンの揺籠 DISC2（BD）

sumika Film #17

sumika FANCLUB LIVE TOUR『縁会』2025

2025.12.16 at Zepp Haneda

1.Someday

2.Lovers

3.イノセンス

4.ファンファーレ

5.運命

6.絶叫セレナーデ

7.Jamaica Dynamite

8.チョコレイト

9.春夏秋冬

10.MAGIC

11.リビドー

12.KOKYU

13.アイデンティティ

14.言葉と心

15.Beatnik -Horse-

16.Door

17.祝祭 初回仕様限定盤（通常盤）

初回仕様：「sumika Live Tour 2026『Unique』」チケット先行抽選申し込みID封入

SRCL13574 \1,650（税込）

CD Only

1.Honto

2.赤春花（feat. 幾田りら）

3.Blue

4.ルサンチマンの揺籠 ドラえもん盤（完全生産限定盤）

SRCL13575 \1,850（税込）

CD Only

1.Honto

2.赤春花（feat. 幾田りら）

3.Blue

4.ルサンチマンの揺籠

